¿Yaya Muñoz está pensando en ser madre? Su confesión llamó la atención en redes

Yaya Muñoz, exparticipante de La casa de los famosos 2025, volvió a ubicarse en el centro de la conversación digital tras compartir detalles sobre sus planes a futuro. La creadora de contenido generó interés al referirse de manera directa a la posibilidad de tener hijos.

¿Quién es la expareja de Yaya Muñóz?

La expareja de Yaya, cuyo nombre es Dahian Muñóz, es José Rodríguez. Se trata de un creador de contenido que también participó en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Los fans afirman que, desde que entraron a la casa, la química entre Dahian y José fue notoria. Dahian se caracterizó por ser una mujer de carácter y defensora de los suyos. Esto la llevó a tener enfrentamientos con otros participantes, especialmente cuando atacaban a José o a su grupo.

José Rodríguez, expareja de Yaya Muñóz / (Foto del Canal RCN)

La eliminación de Muñoz en La casa de los famosos estuvo marcada por la emoción dentro del programa. Tras conocerse la decisión del público, José se mostró afectado por la salida de su pareja. Mientras tanto, Dahian se mostró activa en redes, enviándole mensajes de apoyo desde el exterior.

¿Qué pasó entre Yaya Muñoz y José Rodríguez?

Tras finalizar La casa de los famosos 2, Dahian y José decidieron continuar su relación fuera del programa. Durante los meses posteriores, compartieron contenido juntos y confirmaron que estaban intentando consolidar el vínculo lejos de las dinámicas del reality.

Sin embargo, hacia el cierre de 2025 comenzaron a notarse señales de distanciamiento. Las publicaciones en conjunto disminuyeron y los seguidores empezaron a preguntar por el estado de la relación.

Yaya Muñoz y José Rodríguez terminaron su relación a finales de 2025 / (Foto de Buen día, Colombia)

En enero de 2026, Yaya confirmó que la separación se había dado poco antes de Navidad de 2025. Explicó que la decisión respondió a diferencias que no lograron resolver y que prefería iniciar el nuevo año enfocada en su crecimiento personal y profesional.

Por su parte, José declaró en entrevistas que fue él quien tomó la decisión de terminar. Señaló que no deseaba profundizar en detalles ni generar controversia alrededor del tema. Desde entonces, ambos han mantenido distancia pública y no han vuelto a mostrarse juntos.

¿Qué ha dicho Yaya sobre tener hijos?

A través de sus redes sociales, Dahian llamó la atención al publicar unas fotografías en las que mostró su figura, lo que generó múltiples reacciones entre sus seguidores.

En medio de los comentarios, un usuario le expresó que la veía muy hermosa y que, según su opinión, ya era momento de que tuviera un hijo, asegurando que la maternidad le sentaría bien.

Ante los diferentes comentarios que surgieron en la publicación, Yaya decidió pronunciarse y responder a quienes le preguntaban por la maternidad. En su mensaje, reveló algunos detalles sobre los planes que tiene a futuro y aclaró cuál es su postura frente a la posibilidad de tener hijos: