Luto en el deporte: exjugador de fútbol fallece a los 30 años durante un partido de baloncesto

Exfutbolista de 30 años murió de forma repentina mientras jugaba baloncesto, generando conmoción y mensajes de despedida en el deporte.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Exjugador de fútbol muere repentinamente a los 30 años.
Exjugador de fútbol muere repentinamente a los 30 años. (Foto FreePik)

La comunidad deportiva de Estados Unidos se encuentra de luto tras conocerse la muerte de un exjugador de fútbol americano a los 30 años, cuya partida ocurrió de manera súbita y dejó devastados a familiares, amigos y excompañeros.

El fallecimiento resulta aún más doloroso porque se produce apenas cuatro años después de que su hermano muriera de la misma forma.

Según informaron medios locales, el exdeportista se encontraba realizando actividad física recreativa cuando se produjo el fatal desenlace. La noticia fue confirmada por su padre a través de redes sociales, donde describió el profundo dolor que atraviesa la familia y el vacío que deja la inesperada pérdida.

¿Quién es el exjugador de fútbol que falleció?

El fallecido es Josh Cardiello, exfigura del fútbol americano de instituto en Georgia y posteriormente jugador universitario. Se formó deportivamente en Buford High School, donde fue parte de equipos campeones en tres oportunidades, y más adelante continuó su carrera en la Universidad de Tennessee at Chattanooga, tras iniciar sus estudios con beca deportiva en la Universidad de Georgia.

Más allá del deporte, se había convertido en esposo y padre, y era descrito por su entorno como una persona cálida, empática y muy cercana a su familia. En su obituario fue recordado como “un gran osito de peluche con corazón de oro”, una frase que refleja el cariño que inspiraba en quienes lo conocían.

¿Cuál fue la causa de muerte de Josh Cardiello?

De acuerdo con lo informado por sus familiares, Cardiello murió tras sufrir un paro cardíaco mientras jugaba baloncesto. La situación fue completamente inesperada y recuerda dolorosamente lo ocurrido en 2021, cuando su hermano menor falleció también por un paro cardíaco repentino.

Tras la muerte de su hermano, Josh orientó su vida profesional hacia proyectos relacionados con la salud, especialmente con la prevención y atención de enfermedades cardíacas. Trabajaba en una empresa de biotecnología y dedicaba gran parte de su tiempo a promover la importancia de la detección temprana y el cuidado del corazón, inspirándose en la memoria de su hermano.

Josh Cardiello falleció de un paro cardíaco
Josh Cardiello falleció de un paro cardíaco. (Foto IA)

Su padre, Jay Cardiello, compartió un mensaje lleno de dolor pero también de propósito. Aseguró que la pérdida ha sido devastadora, pero que transformará su duelo en acción, dedicándose a impulsar pruebas genéticas desde el nacimiento y chequeos cardíacos periódicos durante la infancia y adolescencia, especialmente en deportistas.

También destacó los valores que definieron la vida de Josh: compromiso, integridad y compasión, tanto en lo personal como en lo profesional, y aseguró que su legado seguirá vivo a través de las personas a las que inspiró y ayudó.

En homenaje a su memoria, la familia pidió que, en lugar de enviar flores, se realicen donaciones a la organización Who We Play For, una fundación que promueve exámenes cardíacos a estudiantes atletas con el objetivo de prevenir muertes súbitas durante la práctica deportiva.

Josh Cardiello trabajaba en proyectos de salud enfocados en el corazón
Josh Cardiello trabajaba en proyectos de salud enfocados en el corazón. (Foto FreePik)
