¿Zendaya está embarazada? Fotos y detalles que avivan los rumores

Zendaya y Tom Holland se han consolidado como una de las parejas más queridas de Hollywood desde que coincidieron en el rodaje de Spider-Man: Homecoming.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Jhonny Rivera puso fin al misterio y mostró a Camilo Cifuentes: “yo afán sí tengo”, dijo

Aunque ambos suelen mantener su vida privada lejos de los reflectores, cada aparición pública genera conversación en redes sociales y, recientemente, rumores sobre un posible embarazo de la actriz han tomado fuerza.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial y todo se mantiene en especulaciones.

¿De dónde nacieron los rumores sobre un posible embarazo de Zendaya?

Los comentarios comenzaron luego de que circularan fotografías y videos de Zendaya y Tom Holland compartiendo tiempo con la familia del actor británico.

En uno de los clips virales, publicado en X, se observa a Holland caracterizado como Spider-Man mientras Zendaya aparece con un abrigo negro. La forma en la que la actriz colocó las manos sobre su abdomen llamó la atención de algunos usuarios, quienes comenzaron a sugerir un posible embarazo.

Parte del debate se ha centrado en cambios físicos que usuarios aseguran notar en el rostro de Zendaya. Algunos mencionan que luce el rostro más redondeado y una nariz más ancha. Comparaciones similares ya se habían hecho antes con otras celebridades que sí estaban embarazadas.

Usuarios creen que Zendaya está embarazada por fotos virales. (Foto Kevin Winter / AFP)

Artículos relacionados Talento internacional ¿Murió Bruce Willis? Mensaje de su esposa preocupa a sus fans en redes sociales

¿Qué ha dicho Zendaya sobre su posible embarazo?

Hasta ahora, no hay confirmación oficial por parte de Zendaya ni de Tom Holland ni de sus equipos. Las imágenes y comentarios que circulan en redes sociales responden únicamente a interpretaciones de usuarios.

Zendaya ha sido clara en entrevistas previas: prefiere mantener su intimidad lejos de los medios. Aunque su relación con Tom Holland es conocida, ambos procuran no exponer su vida personal más de lo necesario.

La actriz ha señalado que hacer pública su vida privada “vuelve todo más complicado”, por lo que evita confirmar o desmentir rumores a menos que sea estrictamente necesario.

Por ahora, solo queda esperar declaraciones oficiales y recordar que la vida privada de los artistas merece respeto, lejos de conclusiones basadas únicamente en rumores de internet.

¿Desde cuándo están juntos Tom Holland y Zendaya?

Artículos relacionados Kendall Jenner ¿Kendall Jenner sale del clóset? La modelo aclara los rumores sobre su orientación

La historia de amor entre Zendaya y Tom Holland dejó de ser un rumor en 2021, cuando ambos decidieron reconocer públicamente que eran pareja, algo que los convirtió de inmediato en uno de los romances más seguidos de la industria.

Desde entonces, han preferido llevar su relación con discreción, pero ciertas apariciones públicas han alimentado la conversación sobre un posible paso al altar.

A comienzos de este año, después de que Zendaya asistiera a los Globos de Oro luciendo un elegante anillo, comenzaron a circular versiones que aseguraban que la pareja ya estaría comprometida.

Medios internacionales señalaron que Tom habría hecho la propuesta en un entorno privado y familiar, durante las celebraciones de fin de año, en una de las casas de Zendaya en Estados Unidos.