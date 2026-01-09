Reconocida influencer sorprende al mostrar su pancita a las 18 semanas: “Ya no me cierra el jean”

Silvy Araujo volvió a enternecer a sus seguidores tras compartir un nuevo momento de su embarazo.

La creadora de contenido publicó un video en TikTok en el que mostró su pancita al cumplir 18 semanas de gestación, dejando ver que la ropa ya empieza a quedarle ajustada.

¿Qué mostró Silvy Araujo al cumplir 18 semanas de embarazo?

En el video, Silvy Araujo aparece bailando frente a la cámara con una blusa rosada y un jean azul claro que, según ella misma contó, ya no le cierra.

Sobre el video escribió con humor y emoción: “Ya el jean no me cierra. 18 semanas hoy”, con varios emojis, un mensaje que rápidamente generó reacciones entre sus más de 2 millones de seguidores.

Los comentarios no se hicieron esperar. Entre risas y mensajes de cariño, varios usuarios elogiaron lo bien que luce la creadora de contenido, mientras otros le hicieron sugerencias con humor, como usar los jeans de su esposo.

Silvy Araujo enterneció a sus seguidores al mostrar su embarazo. (Foto: Freepik)

Ante esto, Silvy respondió de manera inmediata en el que explicó que no sería posible porque su esposo es mucho más grande que ella y bromeó sobre su estatura petite.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Silvy Araujo al crecimiento de su pancita?

Más allá de mostrar cómo luce su pancita de embarazo y celebrar esta nueva etapa de su gestación, recientemente la creadora de contenido contó que espera una niña, fruto de su relación con el empresario tecnológico Felipe Pino.

En este mismo video, Silvy Araujo aprovechó para responder algunas preguntas que le hicieron sus seguidores.

Entre los mensajes, uno llamó especialmente la atención, cuando un usuario le comentó que su aniversario de bodas es en junio y que el bebé también nacería ese mes.

La influencer respondió con un entusiasta “siii” acompañado de varios emojis de caritas con corazones, confirmando la coincidencia que emocionó a muchos.

Asimismo, otra usuaria le preguntó si continuaba haciendo ejercicio, a lo que Silvy Araujo respondió de inmediato que sí.

Mientras tanto, otra seguidora expresó su admiración y elogió la buena vibra que transmite la influencer: ‘Tu linda bebé será igual de alegre’, mensaje al que la creadora de contenido respondió con un agradecimiento.