Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reconocida influencer sorprende al mostrar su pancita a las 18 semanas: “Ya no me cierra el jean”

Silvy Araujo mostró su pancita a las 18 semanas de embarazo y emocionó al revelar detalles de su dulce espera.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Silvy Araujo mostró su pancita al cumplir 18 semanas de embarazo
Silvy Araujo enterneció a sus seguidores al mostrar su embarazo. (Foto: Freepik)

Silvy Araujo volvió a enternecer a sus seguidores tras compartir un nuevo momento de su embarazo.

La creadora de contenido publicó un video en TikTok en el que mostró su pancita al cumplir 18 semanas de gestación, dejando ver que la ropa ya empieza a quedarle ajustada.

Artículos relacionados

¿Qué mostró Silvy Araujo al cumplir 18 semanas de embarazo?

En el video, Silvy Araujo aparece bailando frente a la cámara con una blusa rosada y un jean azul claro que, según ella misma contó, ya no le cierra.

Sobre el video escribió con humor y emoción: “Ya el jean no me cierra. 18 semanas hoy”, con varios emojis, un mensaje que rápidamente generó reacciones entre sus más de 2 millones de seguidores.

Artículos relacionados

Los comentarios no se hicieron esperar. Entre risas y mensajes de cariño, varios usuarios elogiaron lo bien que luce la creadora de contenido, mientras otros le hicieron sugerencias con humor, como usar los jeans de su esposo.

Silvy Araujo mostró su pancita al cumplir 18 semanas de embarazo
Silvy Araujo enterneció a sus seguidores al mostrar su embarazo. (Foto: Freepik)

Ante esto, Silvy respondió de manera inmediata en el que explicó que no sería posible porque su esposo es mucho más grande que ella y bromeó sobre su estatura petite.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Silvy Araujo al crecimiento de su pancita?

Más allá de mostrar cómo luce su pancita de embarazo y celebrar esta nueva etapa de su gestación, recientemente la creadora de contenido contó que espera una niña, fruto de su relación con el empresario tecnológico Felipe Pino.

Artículos relacionados

En este mismo video, Silvy Araujo aprovechó para responder algunas preguntas que le hicieron sus seguidores.

Entre los mensajes, uno llamó especialmente la atención, cuando un usuario le comentó que su aniversario de bodas es en junio y que el bebé también nacería ese mes.

La influencer respondió con un entusiasta “siii” acompañado de varios emojis de caritas con corazones, confirmando la coincidencia que emocionó a muchos.

Silvy Araujo mostró su pancita al cumplir 18 semanas de embarazo
Silvy Araujo enterneció a sus seguidores al mostrar su embarazo. (Foto: Freepik)

Asimismo, otra usuaria le preguntó si continuaba haciendo ejercicio, a lo que Silvy Araujo respondió de inmediato que sí.

Mientras tanto, otra seguidora expresó su admiración y elogió la buena vibra que transmite la influencer: ‘Tu linda bebé será igual de alegre’, mensaje al que la creadora de contenido respondió con un agradecimiento.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Díaz presentó La Promesa y dejó una anécdota que pocos conocían. Luis Díaz

El detalle de Luis Díaz que llamó la atención en su debut musical

Luis Díaz debutó oficialmente en la música con La Promesa y un detalle ocurrido durante el rodaje del videoclip llamó la atención de todos.

Esposa de Falcao muestra los preparativos de mudanza a Bogotá. Falcao

Lorelei, esposa de Falcao muestra la mudanza rumbo a Bogotá y emociona a hinchas de Millonarios

Lorelei Tarón mostró cómo avanza la mudanza familiar a Bogotá mientras Falcao se prepara para su regreso a Millonarios.

Yina Calderón pone fin a rumores y habla de Juan David Tejada Yina Calderón

Yina Calderón rompió el silencio sobre su relación con el agropecuario: “me gusta”

Yina Calderón destapó la verdad sobre su cercanía con el Agropecuario y dejó claro qué es lo que en verdad siente por él.

Lo más superlike

Altafulla reaparece con Juanda Caribe y revive su audio viral previo a La casa de los famosos Altafulla

Altafulla sorprende al bailar con participante de La casa de los famosos y recrear su trend viral

Altafulla sorprendió al recrear un trend viral junto a participante de la casa de los famosos Colombia antes de su ingreso.

Jhonny Rivera confiesa se vio obligado a dejar su finca Jhonny Rivera

Jhonny Rivera confiesa el motivo por el que se vio obligado a dejar su finca: “Se me acabó la paz”

Belinda mostró una técnica que hace parte de su cuidado integral. Belinda

Belinda revela el tratamiento que forma parte de su rutina para cuidar la piel

Exjugador de fútbol muere repentinamente a los 30 años. Talento internacional

Luto en el deporte: exjugador de fútbol fallece a los 30 años durante un partido de baloncesto

El alcohol no solo afecta el hígado: también daña la memoria y la capacidad de crear recuerdos. Salud

Beber alcohol podría borrar los recuerdos, esto advierten expertos sobre su impacto cerebral