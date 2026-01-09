Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla sorprende al bailar con participante de La casa de los famosos y recrear su trend viral

Altafulla sorprendió al recrear un trend viral junto a participante de la casa de los famosos Colombia antes de su ingreso.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Altafulla reaparece con Juanda Caribe y revive su audio viral previo a La casa de los famosos
Altafulla y Juanda Caribe desatan comentarios tras divertido baile. (Foto: Canal RCN)

Altafulla y participante de La casa de los famosos Colombia protagonizaron un divertido video en redes sociales que no pasó desapercibido y que rápidamente generó todo tipo de reacciones entre los usuarios.

¿Qué mostró Altafulla antes de La casa de los famosos Colombia 3?

El cantante barranquillero, quien recientemente estuvo presente en el lanzamiento oficial de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, volvió a dar de qué hablar tras compartir un video grabado luego del evento.

Durante la jornada, Altafulla no solo acompañó la presentación del reality, sino que también deleitó a los asistentes y a los invitados a la rueda de prensa con su música, pues cabe recordar que fue el ganador de la segunda temporada.

Fue precisamente en ese contexto donde el artista sorprendió al recrear uno de sus audios más virales junto a uno de los participantes confirmados del programa, aprovechando el ambiente de celebración que dejó el evento y la expectativa que rodea al estreno de La casa de los famosos Colombia.

Se trata de Juanda Caribe, quien hace parte del selecto grupo de participantes que ingresará a la competencia el próximo lunes 12 de enero a las 8:00 de la noche por el Canal RCN.

Altafulla reaparece con Juanda Caribe y revive su audio viral previo a La casa de los famosos
Altafulla y Juanda Caribe desatan comentarios tras divertido baile. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo bailó Juanda Caribe junto a Altafulla antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia?

Luego del importante evento de lanzamiento de La casa de los famosos Colombia, Altafulla y Juanda Caribe recrearon en TikTok el audio y trend viral del barranquillero: “parranda, ron y mujeres, yo soltero y haciendo plata”.

Más allá de mostrar sus pasos de champeta, Juanda Caribe, también de origen caribeño, se animó a sacar los “prohibidos” y terminó deleitando al público con su baile.

Como era de esperarse, los comentarios y las reacciones no se hicieron esperar, en los que los usuarios aseguraban que en este video estaban el ganador de la segunda temporada y el de la nueva edición.

“Ese par de costeños, ganador 2025 y 2026” o “ya quiero que llegue el lunes para activar los votos solo por Juanda” fueron algunas de las reacciones, brindando de una u otra forma su apoyo a Juanda Caribe.

