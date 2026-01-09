Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El detalle de Luis Díaz que llamó la atención en su debut musical

Luis Díaz debutó oficialmente en la música con La Promesa y un detalle ocurrido durante el rodaje del videoclip llamó la atención de todos.

Luis Díaz presentó La Promesa y dejó una anécdota que pocos conocían.
Luis Díaz presentó La Promesa y dejó una anécdota que pocos conocían. (Foto: Luis Acosta / AFP)

Luis Díaz vuelve a demostrar que su historia va mucho más allá de lo que sucede dentro de una cancha, en medio de un cierre de año lleno de sorpresas, el futbolista colombiano, hoy referente internacional y figura del Bayern Múnich, decidió explorar una faceta poco conocida por muchos de sus seguidores, la música.

Todo ocurrió durante la grabación del videoclip de su canción debut, cuando “Lucho” tuvo que protagonizar una escena al volante de un automóvil, sin que el público supiera un dato clave, no sabe manejar carro.

¿Cómo terminó Luis Díaz grabando una escena al volante sin saber manejar?

La escena fue pensada como parte del relato visual del videoclip, una representación simbólica del camino recorrido por Luis Díaz para llegar a donde está hoy, nadie imaginaba que el protagonista no tenía experiencia conduciendo, lo que generó nervios y risas en el set de grabación.

Aunque todo salió bien y no pasó a mayores, el susto quedó registrado entre bromas del equipo de producción, quienes no podían creer que, a pocos meses de una cita crucial con la Selección Colombia, el delantero estuviera enfrentando semejante desafío improvisado.

¿Qué representa ‘La Promesa’ en la nueva etapa personal de Luis Díaz?

El sencillo titulado La Promesa marca el debut oficial de Luis Díaz en la industria musical como intérprete principal, se trata de una canción de champeta que conecta directamente con sus raíces caribeñas y cuenta, en clave musical, el recorrido de un joven que salió de la Guajira con sueños grandes y pocas garantías, pero con una convicción inquebrantable.

Luis Díaz observa mientras calienta antes del partido de fútbol de la primera jornada de la primera ronda de la UEFA Champions League.
Luis Díaz debutó en la música con La Promesa, un sencillo de champeta que narra su historia de vida. Foto | PIERO CRUCIATTI.

Para este proyecto, Luis Díaz se rodeó de artistas del género como Juanda Iriarte y Nelsen, quienes aportaron su experiencia y sonido característico a una producción que busca ser auténtica más que comercial.

¿Puede Luis Díaz equilibrar el fútbol de élite y su incursión musical?

La incursión en la música llega durante sus vacaciones de fin de año, un breve respiro antes de regresar a Alemania para reincorporarse a los entrenamientos del Bayern Múnich bajo la dirección de Vincent Kompany.

Luis Díaz estatua
Luis Díaz sigue explorando nuevas facetas y su primer sencillo llegó con una historia curiosa incluida. (Foto Leonardo Fernandez / AFP)

Lejos de representar una distracción, esta nueva faceta parece ser una forma de expresión personal que le permite desconectarse del rigor competitivo sin perder el foco profesional.

Luis Díaz sigue demostrando que su esencia no se limita al fútbol. Ya sea enfrentando defensas en la Bundesliga, representando a Colombia en escenarios internacionales o enfrentándose, con nervios incluidos, a un volante que no sabe manejar, “Lucho” reafirma su carácter genuino y cercano.

