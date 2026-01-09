Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García vivió un incómodo momento con la madre de una seguidora: “qué humillación pública”

Karina García contó a sus seguidores que el incómodo momento con la madre de una seguidora fue una humillación por ser buena gente.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Karina García expresó sentirse apenada tras lo sucedido con la madre de una seguidora. (Foto: Canal RCN)

Karina García no deja de ser tema de conversación, luego de vivir en un directo un incómodo momento con la madre de una seguidora que le dejó claro que no podía a hacer.

¿Qué incómodo momento vivió Karina García con la madre de una seguidora?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, se encontraba realizando una transmisión en vivo desde un aeropuerto cuando vivió el incómodo momento con la madre de una de sus seguidoras.

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia
Karina García expresó a sus fans que la humillación que vivió fue por ser buena persona. (Foto: Canal RCN)

Según el video que circula en redes sociales, la influencer estaba sentada en el piso, maquillándose y conversando con su fandom, cuando una niña comenzó a captar la atención de ellos, ya que observaba curiosamente la transmisión que realizaba la paisa.

Intrigada, Karina decidió preguntarle cómo se llamaba, a lo que amablemente la pequeña le respondió, pero ella no lograba entenderle.

La madre, que estaba junto a la niña, volteó la mirada y al notar que Karina estaba grabando, la influencer dejó de enfocarlas y apuntó la cámara solo a su rostro.

Luego le pidió a la menor que hiciera algo, a lo que la madre se negó, generando un momento incómodo que hizo sentir mal a García.

¿Qué le pidió Karina García a la hija de una seguidora y por qué su madre se negó?

Emocionada por tener un fandom infantil, Karina le pidió a la niña que saludara a sus seguidores; sin embargo, la menor pidió permiso a su madre, quien sorprendió al negarse rotundamente y no darle autorización.

Acto seguido, la mujer le explicó a Karina que no sabía que estaba grabando, por lo que la influencer, visiblemente apenada, le pidió que alejara a la niña del lugar, ya que se encontraba transmitiendo desde hacía un rato.

Qué pena. Sí, ven, yo por buena gente al ir a saludar a la niña la vergüenza que pase", expresó.

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia
Karina García dividió las opiniones en redes tras el incómodo momento que vivió con la madre de una seguidora. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron en redes al incómodo momento que vivió Karina García con la madre de una seguidora?

El video de este momento, dividió las opiniones en redes sociales, pues algunos usuarios resaltaron que Karina cometió el error de grabar a una menor sin la autorización de sus padres.

Otros, por el contrario, salieron en defensa de la influencer y afirmaron que la mujer fue grosera, e incluso aprovecharon la situación para burlarse de lo ocurrido.

