Así luce el exclusivo pent-house que la expareja de Karina García puso a la venta

Expareja de Karina García enseñó su lujoso pent-house tras ponerlo a la venta, pero su precio se llevó toda la atención.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así es el lujoso pent-house que la expareja de Karina García decidió vender
Así es el lujoso pent-house que la expareja de Karina García decidió vender. (Foto Canal RCN | Freepik).

Santiago Mesa, mejor conocido en redes sociales como Smayv, presumió cómo luce su lujoso pent-house. La expareja de Karina García contó que la propiedad se encuentra en venta y dio a conocer el valor que está pidiendo por ella, lo que generó debate en las diferentes plataformas digitales.

¿Cómo luce el pent-house que Smayv, expareja de Karina García, puso a la venta?

A través de un collage publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Smayv reveló que tomó la decisión de poner a la venta su lujoso pent-house ubicado en Cabañas Bello.

Imágenes del exclusivo pent-house que la expareja de Karina García puso en venta
Imágenes del exclusivo pent-house que la expareja de Karina García puso en venta. (Foto Canal RCN).

En las imágenes se pueden apreciar las zonas principales de la propiedad, la cual cuenta con dos niveles. Entre los espacios que compartió destacan la sala y la cocina, ambas con acabados de lujo, además de la habitación principal y una secundaria, cada una con amplias áreas de circulación. También mostró una terraza de gran tamaño.

Aunque la propiedad llamó la atención por su gran tamaño y sus acabados, el precio que el artista pidió por esta terminó escandalizando a los internautas, quienes expresaron que, a su juicio, era un costo bastante elevado.

¿Cuánto cuesta el pent-house que Smayv puso a la venta?

Junto a las imágenes del exclusivo inmueble, Smayv reveló cuánto está pidiendo por la propiedad, cuyo valor supera los seiscientos millones de pesos colombianos, una suma que sorprendió a muchos de sus seguidores. Sin embargo, otros manifestaron que el precio es acorde, teniendo en cuenta que el pent-house mide 220 metros cuadrados y cuenta con buenos acabados.

Así mismo, Smayv expresó que la forma de pago no tendría que ser exclusivamente en dinero, ya que también estaría dispuesto a recibir vehículos o propiedades de menor valor como parte de pago.

“Se vende pent-house en Cabañas Bello, dueño directo. Recibo vehículos o propiedades de menor valor. 220 metros, $670.000.000”.

Por lo pronto, el cantante no ha revelado nueva información sobre esta propiedad ni si estaría dispuesto a rebajar su precio para concretar una venta pronta.

Sale al mercado el impresionante pent-house de la expareja de Karina García
Sale al mercado el impresionante pent-house de la expareja de Karina García. (Foto Canal RCN).
