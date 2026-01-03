Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Murió reconocido presentador de TV de programa de chismes: "dejas un vacío inmenso"

El reconocido presentador fue despedido con un emotivo mensaje en redes sociales por el equipo con el que trabajó por muchos años.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Falleció el presentador de Lo Sé Todo Puerto Rico, Pedro Juan Figueroa
El reconocido presentador murió la tarde del 1 de enero de 2026, según sus familiares. (Fotos: Freepik)

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras darse a conocer por medio de redes sociales el repentino fallecimiento de un reconocido presentador de televisión de un programa de chismes.

¿Qué reconocido presentador de televisión, famoso por programas de chismes, falleció recientemente?

Se trata del presentador Pedro Juan Figueroa, quien trabajaba conduciendo el programa de chismes 'Lo Sé Todo' para Puerto Rico.

Por medio de redes sociales, específicamente en Instagram, la familia del comunicador y colegas del mismo dieron a conocer que la tarde del 1 de enero de 2026, murió tras presentar problemas complicados de salud.

Hoy 1 de enero de 2026, en horas de la tarde, nuestro Pedro Juan Figueroa ha partido a morar a los brazos del señor debido a complicaciones en su salud. Ahora podemos asegurar que ya no hay más dolor", decía.

Asimismo, en el comunicado emitido por su familia, se solicitó que quienes desearan apoyar con los gastos médicos y fúnebres pudieran realizar donaciones.

¿De qué murió Pedro Juan Figueroa, conductor de 'Lo Sé Todo' Puerto Rico?

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento del presentador.

No obstante, el canal en el que trabajaba indicó en un comunicado que brindará información adicional cuando su familia lo considere pertinente.

Respetuosamente, apelamos a la consideración y al respeto hacia la memoria de Pedro Juan y la privacidad de su familia durante este difícil proceso. Cuando la familia lo entienda pertinente, estaremos compartiendo información adicional", decía allí.

Cabe destacar que varios colegas de Figueroa, así como numerosos usuarios, acudieron a redes sociales para expresar sus condolencias y recordar con emotividad la gran labor que realizó en los últimos años.

Falleció el presentador de Lo Sé Todo Puerto Rico, Pedro Juan Figueroa
Por medio de redes sociales, varios colegas y televidentes despidieron al comunicador. (Foto: Freepik)

¿Quién era Pedro Juan Figueroa?

Pedro Juan Figueroa fue un reconocido comentarista puertorriqueño que alcanzó notoriedad al cubrir noticias policiales en su natal Ponce, destacándose por su estilo directo y comprometido.

Con el paso del tiempo, logró consolidar su carrera en diversos espacios televisivos, entre ellos 'Dando Candela', donde su trayectoria y profesionalismo lo convirtieron en una figura respetada dentro del periodismo de entretenimiento.

