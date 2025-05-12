Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Quién fue el presentador del Sorteo del Mundial 2026? ¡Tiene sangre colombiana!

Danny Ramírez, actor de Marvel con ascendencia colombiana y mexicana, fue el presentador del Sorteo del Mundial 2026.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Danny Ramírez fue presentador del Sorteo del Mundial 2026 y su historia encantó a miles.
Danny Ramírez fue presentador del Sorteo del Mundial 2026 y su historia encantó a miles. Foto AFP/Dimitrios Kambouris/Freepik

El Sorteo del Mundial de la FIFA 2026 se convirtió en una gala de alto impacto mundial, se realizó en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington, y reunió a estrellas de diferentes industrias.

Entre ellas destaca Danny Ramírez, actor estadounidense con ascendencia colombiana y mexicana, quien fue seleccionado como uno de los presentadores de la ceremonia.

¿Quién es el actor que representará talento latino en la gala mundialista?

Aunque muchos lo conocen por sus papeles en superproducciones, no todos saben que Danny Ramírez tiene sangre colombiana, pues nació en Estados Unidos, pero creció influenciado por las tradiciones de su familia de origen latino.

Su padre es colombiano y su madre mexicana, una mezcla que el actor ha abrazado con orgullo a lo largo de su carrera.

Su salto a la fama internacional llegó al interpretar a Joaquín Torres, también conocido como Falcon, en producciones de Marvel como Falcon y el Soldado del Invierno y Capitán América: Un nuevo mundo.

¿Qué otros proyectos han consolidado la carrera de Danny Ramírez?

Además de su presencia en el mundo Marvel, Danny ha participado en reconocidas producciones como Top Gun: Maverick y The Last of Us, e incursionó en el universo musical al aparecer en el videoclip de Papacito, de Karol G.

Hoy suma más de medio millón de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde comparte desde rutinas de grabación hasta momentos personales y fortalece su relación con el público latino, que lo reconoce como un representante de la nueva generación de actores latinos en la industria estadounidense.

¿Cómo recibió Danny Ramírez la noticia de su participación en el sorteo?

Cuando le confirmaron que sería uno de los presentadores del Sorteo del Mundial 2026, no pudo ocultar su entusiasmo y expresó que, desde niño, el fútbol ha sido una de sus grandes pasiones, por lo que formar parte de un evento tan significativo representa un sueño cumplido.

Según reveló, la idea de compartir espacio con leyendas mundialistas y vivir el sorteo desde adentro lo llenó de emoción y orgullo, pues no solo enaltece su trayectoria, sino que también lleva su raíz colombiana a una de las citas deportivas más importantes del planeta.

