Cazzu sorprende al público bogotano cantando un famoso tema de Shakira

Cazzu dio su concierto en Bogotá el pasado 4 de diciembre, en donde sorprendió a sus fanáticos cantando un famoso tema de Shakira.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Cazzu enamora a Bogotá con repertorio colombiano
Cazzu sorprende en Bogotá cantando unn clásico de Shakira. (AFP/ Jose R. Madera - AFP/ JUAN MABROMATA)

El pasado jueves 4 de diciembre, la cantante argentina, Cazzu, sorprendió al público colombiano en su concierto en el Movistar Arena en Bogotá, pues la artista no solo cantó temas que hacen parte de su repertorio, sino que interpretó famosas canciones de colegas colombianos.

¿Cómo ha sido la visita de Cazzu en Colombia?

La famosa artista llegó a Colombia el pasado martes 2 de diciembre y desde su visita, Cazzu hizo una gira de medios por las emisoras en la capital colombiana, allí, reveló detalles sobre su vida privada y cómo ha llevado su maternidad estando soltera.

Así mismo, habló de sus proyectos musicales y de otros detalles de su vida privada, sin mencionar mucho sobre relación con el padre de su hija, pues ya ha dejado claro ante los medios que ella ya no quiere volver a hablar mucho sobre el tema.

¿Cómo se vivió el concierto de Cazzu en Colombia?

La cantante ha publicado historias en su cuenta oficial de Instagram de lo que fue su concierto en Bogotá, el pasado jueves 4 de diciembre, pues allí, ella logró llenar el Movistar Arena con cientos de fanáticos que esperaba esta fecha para deleitarse con la voz de la argentina.

Por otro lado, a través de las redes sociales han circulado videos de Cazzu cantando famosa canciones de artistas colombianos y, de hecho, temas que son muy diferentes a los de su género musical.

¿Cuáles fueron las canciones de artistas colombianos que Cazzu cantó en Bogotá?

Por un lado, la cantante argentina sorprendió a sus fanáticos colombianos cuando de su voz salieron notas maravillosas al interpretar ‘Me sobran las palabras’, un clásico vallenato del famoso grupo ‘Binomio de oro’.

Cazzu deslumbra en Bogotá interpretando un tema de Shakira
Cazzu emociona en Colombia al cantar tema de Shakira. (AFP / Frazer Harrison)

Interpretar esta canción conmocionó al público bogotano, quienes no se quedaron sin cantar con ella el gran tema que ha sido escuchado en todos los hogares colombianos.

Así mismo, Cazzu no podía terminar su concierto sin hacerle un homenaje a Shakira, pues la argentina coreó con todos sus fanáticos el famoso tema ‘Hay amores’, éxito musical de la barranquillera que se estrenó en el 2007.

Como era de esperarse, Cazzu se ganó el cariño de los colombianos, quienes celebraron que ella haya tenido presente interpretar una canción de Shakira, rindiendo un homenaje de mujer empoderada a otra mujer muy talentosa.

