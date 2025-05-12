Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

IA predice quién sería el elegido del grupo 7 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026

La IA analizó las probabilidades y dio el nombre del aspirante del grupo 7 que sería habitante oficial de La casa de los famosos Colombia.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
El Sebastucho, Maiker Smith
IA predice quién sería el elegido del grupo 7 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026 | Foto del Canal RCN.

En la tarde del domingo 7 de diciembre de 2025 se cerrarán las votaciones del grupo número 7 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026.

Después de esto, se conocerá quién fue el elegido por el público para que sea un habitante del reality en vivo del Canal RCN que regresa con su tercera temporada.

Artículos relacionados

¿Quiénes conforman el grupo 7 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

El grupo 7 de aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2025 ha sido llamado como el más "difícil", ya que distintos rostros de las redes sociales se están disputando el cupo para el formato de convivencia.

En efecto, las votaciones han dado muestra de ello, en especial con dos aspirantes que están que suben y bajan, de modo que cualquiera puede resultar siendo el elegido.

Para esta oportunidad, los aspirantes son: Maiker Smith, El Sebastucho, Erick Pabón, Ibrahim Salem, Jairo Talero y Alexander Ospina.

 

Artículos relacionados

En vista de lo apretadas que se encuentran las votaciones, primordialmente entre El Sebastucho y Maiker Smith, se le pidió a la inteligencia artificial (IA) que hiciera una predicción de quién podría ganar las votaciones y, por ende, entraría el próximo año a La casa de los famosos Colombia 3.

¿Quién sería el elegido del grupo 7 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?, según la IA

De acuerdo con la IA, Maiker Smith es el que tendría más probabilidad de convertirse en habitante oficial de La casa de los famosos Colombia 2025.

La herramienta tecnológica sostiene que son varias las razones por las que Maiker podría ser el elegido, una de ellas es que su nombre suele asociarse a energía, entretenimiento y carácter fuerte, cualidades que el público colombiano valora en los primeros ingresos, pues prometen "mover la casa".

Maiker Smith
Maiker Smith sería el elegido, según la IA | Foto del Canal RCN.

En la misma línea, la IA dice que aunque El Sebastucho también tiene apoyo, su estilo puede ser más divisorio. Los personajes que dividen opiniones suelen tener altísimos votos, pero también una resistencia fuerte que les resta.

Artículos relacionados

"Mi predicción sería que el elegido sería Maiker Smith, porque todo apunta a que conecta mejor desde el arranque con el público y moviliza más apoyo digital", concluye la IA.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

María Manuela Gómez se casa. Talento nacional

Actriz de Enfermeras anunció que se casa y reveló detalles de su boda soñada en una hacienda

La integrante del elenco de Enfermeras reveló que prepara su matrimonio y adelantó detalles de la fecha de su unión.

El Sebastucho dice qué pasará si ve a Karola en La casa de los famosos La casa de los famosos

El Sebastucho dice qué pasará si ve a Karola en La casa de los famosos: "Se me aceleró el corazón"

El Sebastucho reveló cómo actuaría si coincide con Karola, su expareja, si se la encontrara en La casa de los famosos 3.

Maiker Smith La casa de los famosos

Maiker reaccionó a apretadas votaciones de aspirantes a La casa de los famosos Colombia: "Me duele"

Maiker Smith no la tiene fácil y por eso apareció faltando poco para que se cierren las votaciones de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025. La Liendra

La Liendra celebra sorteo del Mundial 2026 como “regalo” de cumpleaños

La Liendra celebró el sorteo del Mundial 2026 como un “regalo” de cumpleaños tras confirmarse el histórico duelo entre Colombia y Portugal.

La emotiva sorpresa que los fans de Cazzu le dieron en Bogotá Cazzu

Fans de Cazzu la sorprenden en Bogotá con serenata, regalos y un momento que se volvió viral

¡Duelo en la comedia! Murió un gran referente de la televisión: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la comedia! Murió un gran referente de la televisión: ¿quién fue?

Cazzu aseguró que Inti crece únicamente con ella, una etapa que vive con total entrega y honestidad. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y cuenta cómo vive la maternidad sin apoyo

Colores Curiosidades

El trío de colores que utilizan las personas para alcanzar el éxito, según la psicología