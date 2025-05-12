IA predice quién sería el elegido del grupo 7 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026

En la tarde del domingo 7 de diciembre de 2025 se cerrarán las votaciones del grupo número 7 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026.

Después de esto, se conocerá quién fue el elegido por el público para que sea un habitante del reality en vivo del Canal RCN que regresa con su tercera temporada.

¿Quiénes conforman el grupo 7 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

El grupo 7 de aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2025 ha sido llamado como el más "difícil", ya que distintos rostros de las redes sociales se están disputando el cupo para el formato de convivencia.

En efecto, las votaciones han dado muestra de ello, en especial con dos aspirantes que están que suben y bajan, de modo que cualquiera puede resultar siendo el elegido.

Para esta oportunidad, los aspirantes son: Maiker Smith, El Sebastucho, Erick Pabón, Ibrahim Salem, Jairo Talero y Alexander Ospina.

En vista de lo apretadas que se encuentran las votaciones, primordialmente entre El Sebastucho y Maiker Smith, se le pidió a la inteligencia artificial (IA) que hiciera una predicción de quién podría ganar las votaciones y, por ende, entraría el próximo año a La casa de los famosos Colombia 3.

¿Quién sería el elegido del grupo 7 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?, según la IA

De acuerdo con la IA, Maiker Smith es el que tendría más probabilidad de convertirse en habitante oficial de La casa de los famosos Colombia 2025.

La herramienta tecnológica sostiene que son varias las razones por las que Maiker podría ser el elegido, una de ellas es que su nombre suele asociarse a energía, entretenimiento y carácter fuerte, cualidades que el público colombiano valora en los primeros ingresos, pues prometen "mover la casa".

Maiker Smith sería el elegido, según la IA | Foto del Canal RCN.

En la misma línea, la IA dice que aunque El Sebastucho también tiene apoyo, su estilo puede ser más divisorio. Los personajes que dividen opiniones suelen tener altísimos votos, pero también una resistencia fuerte que les resta.

