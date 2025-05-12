Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Maiker reaccionó a apretadas votaciones de aspirantes a La casa de los famosos Colombia: "Me duele"

Maiker Smith no la tiene fácil y por eso apareció faltando poco para que se cierren las votaciones de La casa de los famosos Colombia.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Maiker Smith
Maiker reaccionó a apretadas votaciones de aspirantes a La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Siguen abiertas las votaciones del grupo 7 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2025. Uno de los hombres que se encuentra en este colectivo es el influenciador conocido como Maiker Smith.

¿Quiénes están en el grupo 7 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

Maiker resuena como uno de los favoritos de público para ingresar al reality del Canal RCN que vuelve el otro año 2026 con su tercera temporada, pero no la tiene fácil porque el grupo en el que se encuentra ha sido catalogado como uno de los "mejores" desde que se empezaron a revelar los aspirantes para el formato de convivencia.

Junto a Maiker Smith, los otros rostros que están compitiendo por un cupo para La casa de los famosos Colombia son: El Sebastucho, Erick Pabón, Ibrahim Salem, Jairo Talero y Alexander Ospina.

Las votaciones estarán abiertas hasta la tarde del domingo 7 de diciembre, luego se conocerá el nombre del elegido por el público de este séptimo grupo de aspirantes.

¿Cómo reaccionó Maiker a las reñidas votaciones de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

Por ahora, Maiker tiene una competencia directa y es con El Sebastucho, puesto que son los que puntean las votaciones. A raíz de ello, el influenciador apareció en un cómico video reaccionando faltando pocos días para que se defina al victorioso.

Maiker Smith
Maiker Smith anhela entrar a La casa de los famosos Colombia 2026 | Foto del Canal RCN.

"A mí me duele, muchachos, la cabeza se me va a reventar. Me va a desprender del dolor de cabeza que tengo", actuó jocosamente Maiker Smith.

Lo anterior sería la incertidumbre que tiene el influenciador tras ver las votaciones, las cuales él mismo señaló que están "apretadas". Por lo tanto, pidió ayuda para que lo sigan apoyando hasta que se cierren las votaciones.

¿Cómo se vota por los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 3?

Como se mencionó, las votaciones van hasta las 4:00 de la tarde del domingo 7 de diciembre de 2025. Aún falta por revelarse el último grupo de aspirantes que corresponde al octavo.

La casa de los famosos Colombia
La casa de los famosos Colombia 3 se estrena en 2026 | Foto del Canal RCN.

A continuación, el paso a paso para votar por los aspirantes a La casa delos famosos Colombia 2026:

  • Ingresar a la página web www.lacasadelosfamososcolombia.com.
  • Dirigirse al área interactiva e iniciar sesión; si aún no cuenta con un perfil, será necesario crear uno para avanzar.
  • Ubicar y pulsar el anuncio que indica "¡Vota por tu favorito!".
  • Seleccionar al concursante de preferencia y, posteriormente, bajar hasta el final de la pantalla para confirmar el voto.
  • Una vez realizado el proceso, es posible visualizar a cada participante junto con el porcentaje de apoyo que lleva.
  • Se permite emitir un nuevo voto cada cuatro horas.
