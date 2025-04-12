Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano habría reaccionado a encuentro de Westcol con 'El agropecuario'

Aida Victoria Merlano hizo una curiosa publicación luego del encuentro que protagonizaron Westcol y Juan David Tejada.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Aida Victoria Merlano y Westcol
Aida Victoria Merlano lanzaría indirecta tras encuentro de sus ex/Canal RCN

La influenciadora Aida Victoria Merlano sorprendió a sus fanáticos con una publicación que muchos de sus fanáticos han relacionado con el encuentro que tuvieron sus exparejas Westcol y Juan David Tejada conocido como 'El agropecuario'.

¿Westcol se reunió con El agropecuario?

Los influenciadores sorprendieron a sus fanáticos luego de trabajar juntos, pues Juan Tejada apareció como uno de los alumnos de Westcol en el nuevo proyecto del streamer, donde reunió varios creadores de contenido y les dará clases de cómo ser un buen streamer.

Westcol se reunio con el agropecuario

El agropecuario señaló que u objetivo es mostrar más a los seguidores cómo es la vida del campo y poder compartir su conocimiento a los demás.

Tras su proyecto juntos, miles de internautas reaccionaron al respecto y detallaron lo sorprendidos que quedaron al verlos juntos, sobre todo porque ambos son exnovios de la barranquillera generando aún más polémica.

¿Aida Victoria Merlano reaccionó al encuentro de Westcol y el Agropecuario?

La influenciadora compartió un video a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores, con el que para muchos seguidores habría reaccionado al respecto.

Aida Victoria Merlano tras westcol y el agropecuario

En la grabación se ve luciendo una gafas simulando tener un look de una profesora y con unas palabras que dieron a entender a sus fieles admiradores que pronto daría una de sus cátedras enseñando a sus exparejas algunas cosas tras su encuentro siguiendo la temática del proyecto de sus ex, pues Westcol hace el papel del rector y 'El agropecuario' del alumno.

"¿Qué outfit se pondrían para dar unas clases? recibo sugerencias", escribió sobre la publicación.

Por ahora, sus fanáticos están a la expectativa de lo que pueda compartir Aida Victoria Merlano tras su colaboración y de cómo siga surgiendo el trabajo entre Westcol y El agropecuario en este nuevo proyecto que ya tiene la atención de muchos.

Mientras tanto, la barranquillera continúa entreteniendo a sus millones de seguidores con su contenido habitual en redes sociales y disfrutando de su maternidad con su hijo Emiliano, fruto de la relación que tuvo Juan David Tejada.

La tradición del elfo travieso que puedes hacerle a tus hijos en esta Navidad