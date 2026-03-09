Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermano de Hugo García, se pronunció en sus redes tras lamentable pérdida: ¿qué dijo?

La familia García Ladera se viste de luto tras lamentable pérdida, además, Ayrton, hermano de Hugo, también se pronunció en redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Por qué la familia García Ladera García se viste de luto? | Foto: Freepik

En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras el complicado momento que está atravesando en la actualidad, Hugo García, la pareja de Isabella Ladera, pues, falleció importante integrante de su familia.

Además, la noticia ha causado un profundo vacío por el complicado momento que está atravesando la familia García Ladera, quienes han recordado con cariño y emotividad a su integrante de la familia.

Con base en esto, el hermano de Hugo García se manifestó recientemente en sus redes sociales tras el complicado momento por el que está atravesando la familia a nivel emocional.

¿Quién es el importante integrante que falleció en la familia de Hugo García?

Así confirmó Hugo García, lamentable pérdida. | Foto: Freepik

El pasado 8 de marzo, el creador de contenido digital, Hugo García, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores, que está atravesando por un doloroso momento en su vida tras confirmarse el fallecimiento de su abuela.

La noticia ha dejado un profundo vacío por parte de los seguidores de Hugo y, también, por parte de Isabella Ladera, su pareja y con quien espera a un bebé, quien se pronunció con sentido cariño recordando a su abuela.

¿Qué dijo el hermano de Hugo García, quien también está de luto tras lamentable pérdida?

Una de las personas más importantes para Hugo García, es Ayrton García, quien es su hermano y una de las personas más importantes de su vida.

¿Qué dijo el hermano de Hugo García tras lamentable pérdida? | Foto: Freepik

Además, Ayrton se ha posicionado por ser también un reconocido creador de contenido digital, quien también es deportista.

Por su parte, Ayrton compartió recientemente en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 293 mil seguidores, que está atravesando por un complicado momento tras el fallecimiento de su abuela, pues expresó las siguientes palabras:

“El sábado la vida me golpe# fuerte, perdí a mi abuela. Hoy es lunes y decidí levantarme, ir al gimnasio y seguir adelante. No porque no duela, sino que ella me enseñó a ser fuerte, a no rendirme, incluso cuando el corazón pesa”, agregó Ayrton en la reciente fotografía que compartió en sus redes sociales.

