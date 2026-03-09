Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocida pareja de actores se casa: estas fotos compartieron en redes sociales

Distinguida pareja de actores confirmó que se casará próximamente, dividiendo múltiples opiniones en redes sociales.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién es la reconocida pareja de actores que se casa? | Foto: Freepik

En las últimas semanas, varios internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el próximo matrimonio que tendrá una distinguida pareja del entretenimiento colombiano.

Además, la noticia ha causado una gran variedad de opiniones mediante las plataformas digitales tras el especial momento por el que está atravesando la pareja, quienes se han convertido como una de las más influyentes del país, en especial, por ser distinguidos actores.

¿Quién es la reconocida pareja del entretenimiento colombiano que se casa?

El nombre de Essined Aponte y el español Emmanuel Esparza, se ha convertido en tendencia mediante las distintas plataformas digitales tras confesarles a sus seguidores que se encuentran atravesando por uno de los momentos más importantes de su vida, pues se casarán.

Así anunciaron Emmanuel Esparza y Essined Aponte que se casan. | Foto: Buen Día, Colombia

Sin duda, la noticia ha causado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales acerca del importante momento por el que está atravesando la pareja de actores, quienes han tenido la oportunidad en demostrar su gran talento al participar en importantes producciones colombianas.

¿Cuál fue la reciente fotografía que compartió la pareja en las últimas horas?

Cabe destacar que Essined y Emmanuel han tenido importante recibimiento por parte de sus seguidores no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por contarles varios acontecimientos de lo que hacen en su vida cotidiana, mediante sus redes sociales.

¿Cuánto tiempo de relación llevan Emmanuel Esparza y Essined Aponte? | Foto: Freepik

Por esta razón, ambas celebridades compartieron recientemente a través de sus cuentas oficiales de Instagram en una fotografía en conjunto, lo entusiasmados que están de llegar al altar, pues, expresaron las siguientes palabras:

“En el momento perfecto, sí y siempre sí. Hoy es apenas el inicio de esa historia… y no puedo esperar a compartirles lo que estamos preparando juntos para el gran día”, dice la descripción de la publicación.

Por el momento, la pareja de actores no ha confirmado con exactitud cuándo llegarán al altar. Sin embargo, se refleja que llevarán a cabo una de las bodas más esperadas del año, en especial, por demostrar que disfrutan con plenitud de relación, la cual se ha convertido en una de las preferidas en el campo de la televisión.

