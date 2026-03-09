Alina Lózano lamentó el fallecimiento de Jimmer Hernández, odontólogo de celebridades: "muy triste"

Alina Lózano llamó la atención en redes tras lamentar el fallecimiento de un ser especial. Las emotivas palabras de la actriz generaron todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

¿Qué fallecimiento lamentó Alina Lozano?

A inicios de marzo del 2026 se dio a conocer el fallecimiento de Jimmer Hernández Amador, odontólogo colombiano especializado en estética dental. La noticia se difundió en redes sociales y en medios nacionales, especialmente por su cercanía con figuras del entretenimiento.

Según la información que se ha dado a conocer, su fallecimiento ocurrió el 7 de marzo. En un primer momento no se entregaron detalles oficiales sobre la causa, aunque algunos medios locales mencionaron que habría sido encontrado en su residencia y podría tratarse de un infarto.

Alina Lozano lamentó el fallecimiento de Jimmer Hernández / (Foto de Freepik)

Tras conocerse la noticia, varios pacientes y conocidos del profesional utilizaron sus redes sociales para enviar mensajes de condolencia. Entre quienes reaccionaron se encuentran artistas, cantantes y figuras públicas que en algún momento acudieron a sus consultas.

¿Quién era Jimmer Hernández, "el odontólogo de los famosos"?

Jimmer Hernández Amador llevó a cabo sus estudios de pregrado en Colombia y posteriormente realizó su posgrado en São Paulo, en Brasil.

A lo largo de su carrera desarrolló una trayectoria empresarial en el sector de la odontología estética. Con el paso del tiempo abrió sedes en ciudades como Bogotá, Medellín y Villavicencio. El proyecto también tuvo expansión internacional con una sede en Miami.

Falleció Jimmer Hernández, "el odontólogo de los famosos" / (Foto de Freepik)

Su nombre se hizo conocido en el mundo del entretenimiento, razón por la que muchos lo llamaban “el odontólogo de los famosos”. Entre las figuras públicas que acudieron a sus servicios se mencionan artistas y creadores de contenido como: Alina Lózano, Lina Tejeiro, Karen Sevillano, Johanna Velandia, Paola Jara, entre otros.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, varias de estas personalidades compartieron mensajes en redes sociales recordando su trabajo profesional y su relación con quienes acudían a su consulta.

¿Qué dijo Alina Lozano sobre el fallecimiento de Jimmer Hernández?

A través de sus historias en redes sociales, Alina Lózano expresó que recibió la noticia mientras se encontraba en medio de compromisos laborales y reconoció que todavía estaba procesando lo ocurrido.

“De verdad que todavía no lo registro, que no logro como en mi corazón aceptarlo”, comentó.

En el mismo video, Lózano envió un saludo a los familiares del odontólogo y a sus pacientes. Además, explicó que también había sido atendida por él en su clínica. La actriz también mencionó que para ella resulta difícil pensar en regresar al país y no volver a verlo.