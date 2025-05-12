Maiker Smith reveló qué consejos recibió de Karen Sevillano para La casa de los famosos

En su conversación con Buen día, Colombia, Maiker Smith explicó que Karen Sevillano y Neider García -con quienes mantiene una amistad que los usuarios han seguido durante años en redes- le compartieron consejos muy concretos para la dinámica de La casa de los famosos 3.

¿Qué consejos le dio Karen Sevillano a Maiker Smith?

En la entrevista, Maiker contó que Karen y su pareja, Neider, le compartieron recomendaciones puntuales para que tuviera en cuenta durante su posible estadía en el programa.

Según el creador de contenido, sus amigos le insistieron en que cuidara ciertos detalles de su comunicación dentro de la casa, especialmente en lo referente al uso de expresiones fuertes.

“Maiker, en la casa, ojo con las groserías. Tenga cuidado con las groserías. No vas a decir nombres así de marcas’. Cosas puntuales dentro de la casa”

Los internautas que siguen su contenido afirman que este tipo de mensajes reafirman la cercanía que el trío ha mostrado durante años, especialmente por la confianza que tienen entre ellos a la hora de trabajar y aparecer juntos en redes sociales.

¿Qué dijeron los familiares de Maiker Smith acerca de La casa de los famosos?

Maiker también habló sobre cómo reveló la noticia de su postulación a su familia. Explicó que, en un inicio, decidió compartirla únicamente con su abuela. Según narró, ella reaccionó con sorpresa y preocupación al saber que él, al igual que Karen hace unos años, podría estar en el programa.

Maiker Smith recuerda cómo reaccionó su familia / (Foto del Canal RCN)

El influencer asegura que le pidió mantener el tema en reserva mientras él avanzaba en el proceso, por lo que sus tías y otros familiares aún no están enterados en ese momento.

El creador de contenido aseguró que, aparte de su abuela, algunos amigos y su novia —quien lo acompañó en la decisión—, nadie más conoce a detalle la información sobre su postulación.

¿Maiker Smith estará en La casa de los famosos?

Maiker Smith, creador de contenido y humorista de Antioquia, hace parte del séptimo grupo de aspirantes que buscan ingresar a la tercera temporada de La casa de los famosos. Con 34 años, ha construido una comunidad digital a partir de la autoironía y de situaciones cotidianas que presenta desde un enfoque humorístico.

Maiker Smith, aspirante a La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

El aspirante ha destacado que habla con rapidez y energía porque así se expresa desde siempre, y que esto forma parte de su estilo personal y creativo. Actualmente, compite por un cupo junto a otros humoristas en la fase de aspirantes del formato.

Los usuarios pueden participar en la decisión ingresando a lacasadelosfamososcolombia.com, donde se encuentran las votaciones habilitadas hasta el 7 de diciembre a las 4:00 p.m.