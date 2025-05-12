Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Manuela Gómez sorprendió al aparecer sedada antes de un nuevo procedimiento

Manuela Gómez sorprendió a sus seguidores al aparecer en redes bajo el resultado de la sedación, antes de un nuevo procedimiento.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Manuela Gómez se dejó ver sedada y generó reacciones
Manuela Gómez explicó por qué decidió sedarse para un procedimiento. (Foto: Canal RCN)

La empresaria y exparticipante de Protagonistas de nuestra Tele y Surviver, la isla de los famosos, Manuela Gómez Franco, generó reacciones en sus seguidores tras revelar un procedimiento que ser realizará en sus dientes.

Artículos relacionados

No es precisamente el procedimiento lo que causó sorpresa, sino la reacción de la empresaria al dejarse ver casi sedada.

¿Cuál será el nuevo procedimiento que realizará Manuela Gómez Franco?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Manuela Gómez Franco reveló en la mañana de este viernes 5 de diciembre que, se sometería un procedimiento en sus dientes, más exactamente un mantenimiento dental.

Artículos relacionados

Esta intervención es conocida bajo el nombre de periodontal y es un proceso de tratamiento o seguimiento en pacientes que tiene problemas en sus encías. El procedimiento que se realizaría Manuela, es para hacerle limpieza en sus dientes, eliminando placas o demás molestias.

Manuela Gómez se dejó ver sedada y generó reacciones.
La reacción de Manuela Gómez antes de su procedimiento. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué se sedó Manuela Gómez Franco para su tratamiento dental?

Tal cual ella lo contó en sus historias de Instagram, Manuela Gómez Franco reveló que para quienes sienten sustos o miedos durante los procedimientos dentales, una buena opción es sedarse y así no padecer el dolor o la simple angustia que la intervención genera.

Artículos relacionados

Por eso, ella optó por pedirle a su odontólogo que le hiciera el mantenimiento dental, pero ella estando sedada para no soportar lo que el proceso puede generar en ella.

¿Cómo se mostró Manuela Gómez Franco antes de quedar sedada?

La empresaria grabó dos historias más antes de quedar completamente sedada y confesó que le gustaba la sensación que le generaba eso, pues reveló que “su mente nunca se queda callada” y que, al estar bajo los efectos de la sedación, la hacía sentir muy relajada.

La reacción de Manuela Gómez antes de su procedimiento
Así se vio Manuela Gómez bajo los efectos de la sedación. (Foto: Canal RCN)

En los mismos videos, Manuela les pide a las enfermeras que le pongan “una gótica” más de la sedación, pues expresó que se sentía muy bien y tranquila, detallando que, al tiempo, la sensación era rara.

Mientras el procedimiento estaba haciendo efecto, Manuela Gómez fue grabada por al parecer su acompañante, quien la sorprendió registrando cómo se estaba viendo ella bajo el resultado de la sedación y Manuela confesó que a sus seguidores les daba risa lo que ella decía cuando se encontraba así.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocido exfutbolista de Millonarios se casó: así lo reveló con curiosa fotografía Talento nacional

Reconocido exfutbolista de Millonarios se casó: así lo reveló con curiosa fotografía

Famoso exfutbolista de Millonarios Fútbol Club confirmó que se casó recientemente con curiosa fotografía.

Gregorio Pernía y su esposa mostraron el color de los ojos de su bebé Gregorio Pernía

¿Qué detalle del bebé de Gregorio Pernía confirmaron finalmente sus orgullosos padres?

Gregorio Pernía y su esposa compartieron el rostro de su recién nacido revelando un detalle en sus ojos que emocionó a fans.

El productor musical Benny Blanco revela, en su Instagram, nuevas fotos de su boda con Selena Gomez. Selena Gómez

Selena Gómez y Benny Blanco enamoran celebrando su primera Navidad juntos

Selena Gómez y Benny Blanco compartieron tiernas fotos de su primera Navidad como esposos, una celebración llena de fotos y romance.

Lo más superlike

María Manuela Gómez se casa. Talento nacional

Actriz de Enfermeras anunció que se casa y reveló detalles de su boda soñada en una hacienda

La integrante del elenco de Enfermeras reveló que prepara su matrimonio y adelantó detalles de la fecha de su unión.

La emotiva sorpresa que los fans de Cazzu le dieron en Bogotá Cazzu

Fans de Cazzu la sorprenden en Bogotá con serenata, regalos y un momento que se volvió viral

¡Duelo en la comedia! Murió un gran referente de la televisión: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la comedia! Murió un gran referente de la televisión: ¿quién fue?

Cazzu aseguró que Inti crece únicamente con ella, una etapa que vive con total entrega y honestidad. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y cuenta cómo vive la maternidad sin apoyo

Colores Curiosidades

El trío de colores que utilizan las personas para alcanzar el éxito, según la psicología