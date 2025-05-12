Manuela Gómez sorprendió al aparecer sedada antes de un nuevo procedimiento

La empresaria y exparticipante de Protagonistas de nuestra Tele y Surviver, la isla de los famosos, Manuela Gómez Franco, generó reacciones en sus seguidores tras revelar un procedimiento que ser realizará en sus dientes.

No es precisamente el procedimiento lo que causó sorpresa, sino la reacción de la empresaria al dejarse ver casi sedada.

¿Cuál será el nuevo procedimiento que realizará Manuela Gómez Franco?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Manuela Gómez Franco reveló en la mañana de este viernes 5 de diciembre que, se sometería un procedimiento en sus dientes, más exactamente un mantenimiento dental.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano habría reaccionado a encuentro de Westcol con 'El agropecuario'

Esta intervención es conocida bajo el nombre de periodontal y es un proceso de tratamiento o seguimiento en pacientes que tiene problemas en sus encías. El procedimiento que se realizaría Manuela, es para hacerle limpieza en sus dientes, eliminando placas o demás molestias.

La reacción de Manuela Gómez antes de su procedimiento. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué se sedó Manuela Gómez Franco para su tratamiento dental?

Tal cual ella lo contó en sus historias de Instagram, Manuela Gómez Franco reveló que para quienes sienten sustos o miedos durante los procedimientos dentales, una buena opción es sedarse y así no padecer el dolor o la simple angustia que la intervención genera.

Artículos relacionados Manuela Gómez Manuela Gómez intriga con mensaje sobre su maternidad: “La fábrica de hacer bebés no se ha cerrado”

Por eso, ella optó por pedirle a su odontólogo que le hiciera el mantenimiento dental, pero ella estando sedada para no soportar lo que el proceso puede generar en ella.

¿Cómo se mostró Manuela Gómez Franco antes de quedar sedada?

La empresaria grabó dos historias más antes de quedar completamente sedada y confesó que le gustaba la sensación que le generaba eso, pues reveló que “su mente nunca se queda callada” y que, al estar bajo los efectos de la sedación, la hacía sentir muy relajada.

Así se vio Manuela Gómez bajo los efectos de la sedación. (Foto: Canal RCN)

En los mismos videos, Manuela les pide a las enfermeras que le pongan “una gótica” más de la sedación, pues expresó que se sentía muy bien y tranquila, detallando que, al tiempo, la sensación era rara.

Mientras el procedimiento estaba haciendo efecto, Manuela Gómez fue grabada por al parecer su acompañante, quien la sorprendió registrando cómo se estaba viendo ella bajo el resultado de la sedación y Manuela confesó que a sus seguidores les daba risa lo que ella decía cuando se encontraba así.