Manuela Gómez intriga con mensaje sobre su maternidad: “La fábrica de hacer bebés no se ha cerrado”

La empresaria y creadora de contenido, Manuela Gómez, se ha mantenido vigente en redes sociales desde que saltó a la fama en 2012 como participante de Protagonistas de Nuestra Tele, uno de los realities más comentados de la televisión por esa época.

Manuela Gómez tuvo a su hija Samantha en el 2024. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Talento internacional Reina de belleza falleció en trágico accidente de tránsito: cámara captó el momento

¿Cómo fue el paso de Manuela Gómez por Protagonistas de Nuestra Tele en 2012?

Su carácter fuerte y las polémicas que protagonizó en el programa la convirtieron en una figura reconocida, incluso después de su salida.

Aquella temporada se destacó por su formato competitivo, en el que los participantes convivían en una casa mientras se enfrentaban a pruebas de actuación y talento.

El triunfo de esa edición se lo llevaron la paisa Sara Uribe por las mujeres y el nortesantandereano Jhoan Álvarez por los hombres.

Artículos relacionados Blessd Mujer trans con la que relacionan a Blessd tras tiradera de Pirlo reaccionó a polémica

¿Qué confesó Manuela Gómez sobre su maternidad?

Manuela causó revuelo entre sus seguidores al revelar que quiere tener otro hijo a solo un año del nacimiento de su hija Samantha.

En sus declaraciones, Gómez dejó claro que no descarta la posibilidad de ampliar su familia.

“La fábrica de hacer bebés no se ha cerrado”, expresó Manuela Gómez.

Además, la antioqueña compartió con sus seguidores la felicidad que le ha traído la llegada de su hija Samantha y aunque reconoce que no puede estar todo el tiempo con ella debido a sus proyectos profesionales, asegura que cada esfuerzo está orientado a garantizarle un futuro estable.

La empresaria se mostró emocionada al hablar de esta nueva etapa de su vida, resaltando que la maternidad le ha dado una perspectiva distinta, sobre todo ahora que, según sus palabras, está cerca de jubilarse y “retirarse de las canchas”.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado fue captada bailando con un misterioso cantante, ¿de quién se trata?

El deseo de ampliar su familia refleja la importancia que Gómez le da a la crianza como proyecto de vida.

La publicación de Manuela se llenó de comentarios de sus seguidores que celebraron la posibilidad de verla nuevamente en la faceta de madre.