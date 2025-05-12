Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura y su hijo Lucca protagonizan un tierno video que conquista corazones: "Hola papi"

La Segura comparte un momento lleno de ternura junto a Lucca e Ignacio Baladán que enterneció a sus seguidores.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Segura y Lucca comparten divertido video.
La Segura y Lucca comparten divertido video jugando y enternecen las redes sociales. (Foto de La Segura Canal RCN) (Foto del bebé Freepik)

Las redes sociales se llenaron de ternura con la más reciente publicación de Ignacio Baladán y La Segura junto a su hijo Lucca.

La Segura muestra su vida familiar.
La Segura emociona a sus seguidores con las sonrisas de Lucca. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

El creador de contenido compartió un instante que refleja la complicidad y el cariño que lo une a La Segura y a su hijo Lucca, una familia que ha capturado la atención de miles de seguidores en Colombia.

¿Cómo fue el tierno video de Lucca que conquistó a los seguidores de La Segura e Ignacio Baladán?

En el clip, grabado dentro de un carro, se observa a Ignacio en el asiento delantero mientras La Segura y Lucca permanecen en la parte trasera.

Con un gesto juguetón, ella esconde al pequeño y lo saca diciendo “Hola papi”.

La reacción de Lucca, llena de sonrisas y emoción, enterneció a quienes siguen de cerca su crecimiento y la dinámica familiar que comparten.

¿Cómo inició la historia familiar de La Segura e Ignacio Baladán?

La relación entre Ignacio Baladán y La Segura ha estado marcada por momentos importantes.

Durante la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia anunciaron su compromiso, un paso que consolidó su vínculo frente a las cámaras y al público.

Artículos relacionados

Poco después llegó el nacimiento de Lucca, quien se convirtió en el centro de sus vidas y en protagonista de muchos de los momentos que comparten en redes.

En paralelo, La Segura atravesó un proceso personal de recuperación tras someterse a una lipectomía, un procedimiento estético del que apenas se está terminando de recuperar.

Su experiencia ha sido compartida a través de sus redes sociales, mostrando la fortaleza con la que enfrenta cada etapa.

Hoy, la pareja se prepara para vivir su primera Navidad juntos como familia, un acontecimiento que promete estar lleno de emociones y que sus seguidores esperan con entusiasmo.

Artículos relacionados

El pequeño Lucca, protagonista indiscutible de sus redes, ha logrado que miles de personas se sientan parte de su crecimiento.

Sus sonrisas y ocurrencias generan un efecto multiplicador de ternura, contagiando alegría y reforzando la unión familiar la de pareja de influencers.

La Segura y Lucca pasarán navidad juntos.
La Segura, Baladán y Lucca pasarán su primera navidad juntos. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocido exfutbolista de Millonarios se casó: así lo reveló con curiosa fotografía Talento nacional

Reconocido exfutbolista de Millonarios se casó: así lo reveló con curiosa fotografía

Famoso exfutbolista de Millonarios Fútbol Club confirmó que se casó recientemente con curiosa fotografía.

Gregorio Pernía y su esposa mostraron el color de los ojos de su bebé Gregorio Pernía

¿Qué detalle del bebé de Gregorio Pernía confirmaron finalmente sus orgullosos padres?

Gregorio Pernía y su esposa compartieron el rostro de su recién nacido revelando un detalle en sus ojos que emocionó a fans.

El productor musical Benny Blanco revela, en su Instagram, nuevas fotos de su boda con Selena Gomez. Selena Gómez

Selena Gómez y Benny Blanco enamoran celebrando su primera Navidad juntos

Selena Gómez y Benny Blanco compartieron tiernas fotos de su primera Navidad como esposos, una celebración llena de fotos y romance.

Lo más superlike

María Manuela Gómez se casa. Talento nacional

Actriz de Enfermeras anunció que se casa y reveló detalles de su boda soñada en una hacienda

La integrante del elenco de Enfermeras reveló que prepara su matrimonio y adelantó detalles de la fecha de su unión.

La emotiva sorpresa que los fans de Cazzu le dieron en Bogotá Cazzu

Fans de Cazzu la sorprenden en Bogotá con serenata, regalos y un momento que se volvió viral

¡Duelo en la comedia! Murió un gran referente de la televisión: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la comedia! Murió un gran referente de la televisión: ¿quién fue?

Cazzu aseguró que Inti crece únicamente con ella, una etapa que vive con total entrega y honestidad. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y cuenta cómo vive la maternidad sin apoyo

Colores Curiosidades

El trío de colores que utilizan las personas para alcanzar el éxito, según la psicología