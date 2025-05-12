La Segura y su hijo Lucca protagonizan un tierno video que conquista corazones: "Hola papi"

Las redes sociales se llenaron de ternura con la más reciente publicación de Ignacio Baladán y La Segura junto a su hijo Lucca.

La Segura emociona a sus seguidores con las sonrisas de Lucca. (Foto Canal RCN)

El creador de contenido compartió un instante que refleja la complicidad y el cariño que lo une a La Segura y a su hijo Lucca, una familia que ha capturado la atención de miles de seguidores en Colombia.

¿Cómo fue el tierno video de Lucca que conquistó a los seguidores de La Segura e Ignacio Baladán?

En el clip, grabado dentro de un carro, se observa a Ignacio en el asiento delantero mientras La Segura y Lucca permanecen en la parte trasera.

Con un gesto juguetón, ella esconde al pequeño y lo saca diciendo “Hola papi”.

La reacción de Lucca, llena de sonrisas y emoción, enterneció a quienes siguen de cerca su crecimiento y la dinámica familiar que comparten.

¿Cómo inició la historia familiar de La Segura e Ignacio Baladán?

La relación entre Ignacio Baladán y La Segura ha estado marcada por momentos importantes.

Durante la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia anunciaron su compromiso, un paso que consolidó su vínculo frente a las cámaras y al público.

Poco después llegó el nacimiento de Lucca, quien se convirtió en el centro de sus vidas y en protagonista de muchos de los momentos que comparten en redes.

En paralelo, La Segura atravesó un proceso personal de recuperación tras someterse a una lipectomía, un procedimiento estético del que apenas se está terminando de recuperar.

Su experiencia ha sido compartida a través de sus redes sociales, mostrando la fortaleza con la que enfrenta cada etapa.

Hoy, la pareja se prepara para vivir su primera Navidad juntos como familia, un acontecimiento que promete estar lleno de emociones y que sus seguidores esperan con entusiasmo.

El pequeño Lucca, protagonista indiscutible de sus redes, ha logrado que miles de personas se sientan parte de su crecimiento.

Sus sonrisas y ocurrencias generan un efecto multiplicador de ternura, contagiando alegría y reforzando la unión familiar la de pareja de influencers.