Vanessa Pulgarín revela su estado actual de salud tras alarmar a fans con foto en silla de ruedas

Vanessa Pulgarín recientemente compartió una imagen que generó preocupación entre sus seguidores tras mostrarse en silla de ruedas y, posteriormente, publicar unas radiografías de su columna.

¿Qué le pasó a Vanessa Pulgarín, la Miss Universe Colombia, en su columna?

La reina, quien estuvo en Tailandia representando a Colombia en Miss Universo 2025 certamen en el que quedó entre las 15 favoritas y donde finalmente la corona se la llevó la mexicana Fátima Bosh, contó a través de sus historias de Instagram que se encontraba en el hospital.

La modelo preocupó a sus seguidores al mostrarse en una silla de ruedas y revelar que tenía un dolor muy fuerte.

Vanessa Pulgarín rompe el silencio tras doloroso episodio de salud. (Foto: Canal RCN)

“No se asusten, estoy mucho mejor”, fueron sus palabras tras compartir unas radiografías de su columna y mencionar que no había estado tantas veces en urgencias.

Además, agradeció porque, “gracias a Dios, nada ha sido grave y he dado con personas profesionales”, mientras hacía una comparación de cómo debería estar su columna y cómo estaba realmente, razón por la que presentaba tanto dolor. Esto generó aún más preocupación entre sus seguidores.

Por esta razón, la reina colombiana Vanessa Pulgarín decidió hacer un nuevo parte médico para explicar cuál era su situación actual.

¿Cuál es el estado de salud de Vanessa Pulgarín tras mostrar complicaciones en su columna?

A través del mismo medio, Vanessa Pulgarín compartió una historia con una imagen de fondo en la primera clase de un avión para dar a conocer cómo seguía su salud.

“La foto que subí fue hace dos días. Por eso les digo que no se preocupen, hoy ya pude moverme mucho mejor”, expresó, dando un parte de tranquilidad a sus miles de seguidores.

Asimismo, aprovechó el momento para dar una buena noticia a los residentes de la capital antioqueña, quienes tendrán la oportunidad de conocer a la Miss Universe Colombia, Vanessa Pulgarín.

“Les tengo buenas noticias: llego a Medellín este 5 de diciembre”, anunció, contando además que a las 8 de la noche estaría allí, algo que por supuesto emocionó a más de un seguidor.