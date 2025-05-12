Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Vanessa Pulgarín revela su estado actual de salud tras alarmar a fans con foto en silla de ruedas

Vanessa Pulgarín aclaró su estado de salud y explicó por qué sufrió dolor en su columna tras su regreso al país.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Vanessa Pulgarín sobre su estad de salud aclarando que no es nada grave
Vanessa Pulgarín rompe el silencio tras doloroso episodio de salud. (Foto: Canal RCN)

Vanessa Pulgarín recientemente compartió una imagen que generó preocupación entre sus seguidores tras mostrarse en silla de ruedas y, posteriormente, publicar unas radiografías de su columna.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a Vanessa Pulgarín, la Miss Universe Colombia, en su columna?

La reina, quien estuvo en Tailandia representando a Colombia en Miss Universo 2025 certamen en el que quedó entre las 15 favoritas y donde finalmente la corona se la llevó la mexicana Fátima Bosh, contó a través de sus historias de Instagram que se encontraba en el hospital.

La modelo preocupó a sus seguidores al mostrarse en una silla de ruedas y revelar que tenía un dolor muy fuerte.

Vanessa Pulgarín sobre su estad de salud aclarando que no es nada grave
Vanessa Pulgarín rompe el silencio tras doloroso episodio de salud. (Foto: Canal RCN)

“No se asusten, estoy mucho mejor”, fueron sus palabras tras compartir unas radiografías de su columna y mencionar que no había estado tantas veces en urgencias.

Artículos relacionados

Además, agradeció porque, “gracias a Dios, nada ha sido grave y he dado con personas profesionales”, mientras hacía una comparación de cómo debería estar su columna y cómo estaba realmente, razón por la que presentaba tanto dolor. Esto generó aún más preocupación entre sus seguidores.

Por esta razón, la reina colombiana Vanessa Pulgarín decidió hacer un nuevo parte médico para explicar cuál era su situación actual.

¿Cuál es el estado de salud de Vanessa Pulgarín tras mostrar complicaciones en su columna?

A través del mismo medio, Vanessa Pulgarín compartió una historia con una imagen de fondo en la primera clase de un avión para dar a conocer cómo seguía su salud.

Artículos relacionados

“La foto que subí fue hace dos días. Por eso les digo que no se preocupen, hoy ya pude moverme mucho mejor”, expresó, dando un parte de tranquilidad a sus miles de seguidores.

Vanessa Pulgarín sobre su estad de salud aclarando que no es nada grave
Vanessa Pulgarín rompe el silencio tras doloroso episodio de salud. (Foto: Canal RCN)

Asimismo, aprovechó el momento para dar una buena noticia a los residentes de la capital antioqueña, quienes tendrán la oportunidad de conocer a la Miss Universe Colombia, Vanessa Pulgarín.

“Les tengo buenas noticias: llego a Medellín este 5 de diciembre”, anunció, contando además que a las 8 de la noche estaría allí, algo que por supuesto emocionó a más de un seguidor.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocido exfutbolista de Millonarios se casó: así lo reveló con curiosa fotografía Talento nacional

Reconocido exfutbolista de Millonarios se casó: así lo reveló con curiosa fotografía

Famoso exfutbolista de Millonarios Fútbol Club confirmó que se casó recientemente con curiosa fotografía.

Gregorio Pernía y su esposa mostraron el color de los ojos de su bebé Gregorio Pernía

¿Qué detalle del bebé de Gregorio Pernía confirmaron finalmente sus orgullosos padres?

Gregorio Pernía y su esposa compartieron el rostro de su recién nacido revelando un detalle en sus ojos que emocionó a fans.

El productor musical Benny Blanco revela, en su Instagram, nuevas fotos de su boda con Selena Gomez. Selena Gómez

Selena Gómez y Benny Blanco enamoran celebrando su primera Navidad juntos

Selena Gómez y Benny Blanco compartieron tiernas fotos de su primera Navidad como esposos, una celebración llena de fotos y romance.

Lo más superlike

María Manuela Gómez se casa. Talento nacional

Actriz de Enfermeras anunció que se casa y reveló detalles de su boda soñada en una hacienda

La integrante del elenco de Enfermeras reveló que prepara su matrimonio y adelantó detalles de la fecha de su unión.

La emotiva sorpresa que los fans de Cazzu le dieron en Bogotá Cazzu

Fans de Cazzu la sorprenden en Bogotá con serenata, regalos y un momento que se volvió viral

¡Duelo en la comedia! Murió un gran referente de la televisión: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la comedia! Murió un gran referente de la televisión: ¿quién fue?

Cazzu aseguró que Inti crece únicamente con ella, una etapa que vive con total entrega y honestidad. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y cuenta cómo vive la maternidad sin apoyo

Colores Curiosidades

El trío de colores que utilizan las personas para alcanzar el éxito, según la psicología