¿Por qué a su papá le dicen J Balvin? La tierna pregunta de Río que derritió las redes

La inocente pregunta de Río sobre por qué llaman a su papá J Balvin enterneció las redes y desató bromas comparándolo con Maluma.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Río enternece al preguntar por qué le llaman a su papá J Balvin
El hijo de J Balvin hizo la pregunta que nadie esperaba. (Foto: AFP)

Río, el hijo de Valentina Ferrer y J Balvin, causó sensación en millones de seguidores, luego de preguntar públicamente por qué llaman J Balvin a su papá si ese no es su nombre real.

¿Por qué Río pregunta por el verdadero nombre de J Balvin?

El curioso comentario del pequeño generó risas y comentarios de los fans de la familia en redes sociales, quienes se enternecieron con la inocencia del niño y su forma directa de cuestionar las cosas.

El video compartido por Valentina Ferrer en el que la modelo argentina se mostro caminando mientras escuchaba a su hijo de 4 años con su tierna voz preguntando directamente la razón por la que llamaban a su papá como J Balvin.

En esta ocasión, Valentina compartió además el video haciendo una aclaración sobre su atuendo:

“Mi outfit de hoy sí me lo acepto… obvio, porque le dije que iba a trabajar rápido y volvía para ir a la piscina”, comentó entre risas. La modelo ha compartido en videos anteriores que a Río no le gusta cómo se viste su mamá, y lo deja claro en sus reacciones.

El nombre de pila de J Balvin es José Álvaro Osorio Balvin. Aunque es conocido mundialmente por su nombre artístico, en su círculo cercano y familiar lo llaman, al parecer, por su nombre real o como en muchos casos cuando hay hijos pequeños sus padres se llaman así: papá o mamá.

¿Cuál fue la reacción de J Balvin a la pregunta inocente de Río a Valentina Ferrer?

Lo que generó una inmediata reacción en el cantante reguetonero, quien comentó el video de su esposa, que se llenó rápidamente de ‘me gustas’ y cientos de comentarios por la inocencia del niño.

J Balvin reaccionó solo con “ja,ja,ja”, lo que generó una ola de reacciones adicionales comparándolo con Maluma: “Yo pensé que eran la misma persona. hasta hace como 2 años supe que no” o “No es cierto, algunos también le dicen Maluma”.

Cabe recordar que en múltiples ocasiones han confundido a ambos superestrellas del reguetón, quienes son originarios de Medellín y de hecho, existen muchas anécdotas y videos virales en los que los fans se acercan a J Balvin y le dicen "Maluma".

 

