Vanessa Pulgarín preocupa tras aparecer en silla de ruedas: “tenía un dolor muy fuerte”

Miss Colombia, Vanessa Pulgarín, preocupó al aparecer en silla de ruedas desde un hospital: esto se sabe de su estado de salud.

Vanessa Pulgarín alerta a sus fans tras aparecer en silla de ruedas.
Miss Colombia Vanessa Pulgarín reapareció en sus redes sociales con una publicación que preocupó a sus seguidores, pues mostró una foto desde una silla de ruedas en el hospital, junto con radiografías que generaron inquietud.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Miss Colombia Vanessa Pulgarín?

Luego de quince días de que Miss Universo 2025 se llevara a cabo y diera como ganadora a Miss México Fátima Bosch, Miss Colombia decidió permanecer en territorio internacional durante un par de días más para cumplir con parte de su agenda, así lo compartió en sus redes sociales.

Vanessa Pulgarín causa inquietud al mostrarse en silla de ruedas
Sin embargo, en la noche de este jueves 4 de diciembre la representante de Colombia compartió una inesperada publicación en su cuenta oficial de Instagram que alarmó a sus seguidores. Pues en esta se dejó ver sentada en una silla de ruedas dentro de un hospital seguido de unas radiografías que mostraban el estado de su columna.

Pulgarín se adelantó a las reacciones para hacer un llamado a la calma al manifestar que las imágenes correspondían a dos días atrás y que actualmente ya se encontraba mucho mejor.

Explicó que un dolor severo en su columna la llevó a ser atendida por profesionales de la salud que le prestaron todos los servicios necesarios para no comprometer su salud.

"Nunca había estado tantas veces en urgencias. Gracias a Dios nada ha sido grave y he dado con personas muy hermosas. No se preocupen, hoy ya puedo moverme mucho más"

¿Cuándo regresará Vanessa Pulgarín a Colombia?

En esta misma publicación Vanessa Pulgarín le compartió a sus seguidores que tenía buenas noticias, pues ya tenía la fecha exacta en la que volvería a su natal Colombia. Según manifestó, su llegada al país está programada para el próximo viernes 5 de diciembre a las 8 p.m.

Vanessa Pulgarín mantiene en expectativa a sus fans: ¿cuándo regresará a Colombia?
"Les tengo muy buenas noticias: llego a Medellín el 5 de diciembre a las 8 p.m., los amo"

De esta manera, Pulgarín tocará tierra colombiana en las próximas horas tras participar en uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo.

