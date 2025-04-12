Cintia Cossio sorprende al hablar de la educación de su hijo mayor: “Cuando uno es un levantado”

Cintia Cossio, la reconocida influencer antioqueña, recientemente estuvo en el programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar? de la app del Canal RCN, en el que habló sobre varios aspectos de su vida.

¿Qué dijo Cintia Cossio sobre la crianza de su hijo mayor?

En la reveladora entrevista con Valentina Taguado, Andrés Torres y Johana Velandia, Cintia reveló que próximamente lanzará un libro en el que habla de aspectos que nadie conoce sobre su vida.

Asimismo, contó cómo ha sido su relación de pareja con el padre de sus dos hijos, Johan López, con el que lleva tantos años de relación y cómo pudo retomar luego de haber estado un año separados y con la llegada de su segundo hijo.

Por lo que generó curiosidad entre los presentadores al preguntarle a Cintia Cossio sobre cómo maneja la crianza de su hijo mayor, Thiago.

Cintia Cossio revela cómo educa a su hijo mayor con valores. (Foto: Canal RCN)

Contó que, desde que económicamente les cambió la vida, reveló que quería que su hijo no fuera un hijo de “papi mami” o alguien malcriado.

Además, Cossio confesó que su hijo ayuda con los quehaceres del hogar, lavando su baño, colaborando con los platos, y que ella busca educarlo para que sea un niño con principios.

“Cuando uno es un levantado, uno cría a sus hijos desde la falta de educación”, refiriéndose a los valore que se inculcan en casa.

¿Cómo reaccionaron los internautas a las declaraciones de Cintia Cossio?

Muchos internautas destacaron la sencillez y cómo ha crecido Cintia Cossio, elogiando su educación y humildad: “Cintia Cossio es la única levantada que conozco que se volvió de buen gusto, educada, decente”, escribió una seguidora.

Otros también se enfocaron cómo mantiene la sencillez y los valores que la caracterizan: “Qué chimba cómo se expresa Cintia, una mujer que ascendió económicamente y sigue teniendo esa humildad”.

Por otro lado, los comentarios también elogiaron la educación y comportamiento del hijo de la influencer. “Ese niño es muy educado, yo los atendí en un local y me sorprendió lo educado que es”, mencionó un seguidor. Otros coincidieron: “A este niño sí que lo admiro; además de ser bien educado, es demasiado humilde y respetuoso”.