Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Cintia Cossio sorprende al hablar de la educación de su hijo mayor: “Cuando uno es un levantado”

Cintia Cossio reveló cómo educa a su hijo mayor para que sea responsable y con buenos principios.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Cintia Cossio sobre cómo cría a su hijo mayor en ¿Qué hay pa' dañar?
Cintia Cossio revela cómo educa a su hijo mayor con valores. (Foto: Canal RCN)

Cintia Cossio, la reconocida influencer antioqueña, recientemente estuvo en el programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar? de la app del Canal RCN, en el que habló sobre varios aspectos de su vida.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Cintia Cossio sobre la crianza de su hijo mayor?

En la reveladora entrevista con Valentina Taguado, Andrés Torres y Johana Velandia, Cintia reveló que próximamente lanzará un libro en el que habla de aspectos que nadie conoce sobre su vida.

Asimismo, contó cómo ha sido su relación de pareja con el padre de sus dos hijos, Johan López, con el que lleva tantos años de relación y cómo pudo retomar luego de haber estado un año separados y con la llegada de su segundo hijo.

Artículos relacionados

Por lo que generó curiosidad entre los presentadores al preguntarle a Cintia Cossio sobre cómo maneja la crianza de su hijo mayor, Thiago.

Cintia Cossio sobre cómo cría a su hijo mayor en ¿Qué hay pa' dañar?
Cintia Cossio revela cómo educa a su hijo mayor con valores. (Foto: Canal RCN)

Contó que, desde que económicamente les cambió la vida, reveló que quería que su hijo no fuera un hijo de “papi mami” o alguien malcriado.

Además, Cossio confesó que su hijo ayuda con los quehaceres del hogar, lavando su baño, colaborando con los platos, y que ella busca educarlo para que sea un niño con principios.

“Cuando uno es un levantado, uno cría a sus hijos desde la falta de educación”, refiriéndose a los valore que se inculcan en casa.

¿Cómo reaccionaron los internautas a las declaraciones de Cintia Cossio?

Muchos internautas destacaron la sencillez y cómo ha crecido Cintia Cossio, elogiando su educación y humildad: “Cintia Cossio es la única levantada que conozco que se volvió de buen gusto, educada, decente”, escribió una seguidora.

Otros también se enfocaron cómo mantiene la sencillez y los valores que la caracterizan: “Qué chimba cómo se expresa Cintia, una mujer que ascendió económicamente y sigue teniendo esa humildad”.

Cintia Cossio sobre cómo cría a su hijo mayor en ¿Qué hay pa' dañar?
Cintia Cossio revela cómo educa a su hijo mayor con valores. (Foto: Canal RCN)

Por otro lado, los comentarios también elogiaron la educación y comportamiento del hijo de la influencer. “Ese niño es muy educado, yo los atendí en un local y me sorprendió lo educado que es”, mencionó un seguidor. Otros coincidieron: “A este niño sí que lo admiro; además de ser bien educado, es demasiado humilde y respetuoso”.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ornella Sierra desata rumores de embarazo con inesperado “yo te esperaba” Ornella Sierra

Ornella Sierra despertó sospechas de embarazo tras curiosa publicación: “yo te esperaba”

Tras pocos días de haber presentado a su novio, Ornella Sierra compartió curiosa publicación que avivó rumores de embarazo.

Violeta Bergonzi recibe cientos de elogios por su figura y belleza Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi generó furor en redes tras mostrar un curioso video: “Divina como siempre”

Violeta Bergonzi causó impacto al mostrar su look y su figura en un video que despertó todo tipo de elogios.

El comentario de Karina García que dejó a sus seguidores con el corazón en la mano Karina García

Karina García alarmó a sus fanáticos: “me voy a meter en la boca del lobo”

Karina García generó inquietud entre sus seguidores al afirmar que “se va a meter en la boca del lobo”.

Lo más superlike

Pol Deportes sorprende narrando desde un cerro la Final de la Copa Libertadores Viral

Pol Deportes, la historia del adolescente que conquistó la TV con su talento narrando fútbol

El joven peruano de 15 años pasó de narrar la final de la Copa Libertadores en un cerro a debutar en TV nacional.

Valentina Taguado huele a Cintia Cossio. Valentina Taguado

¿A qué huele Cintia Cossio? Valentina Taguado sorprendió con su veredicto en ¿Qué hay pa' dañar?

Jessi Uribe mostró el gigantesco clóset de Paola Jara y sus más de 70 pares de zapatos. Paola Jara

El lujoso clóset de Paola Jara sorprendió a fans: "¡No tiene nadita que ponerse!"

Corona de adviento Navidad

¿Qué es la corona de adviento y cómo hacerla?

Dua Lipa sorprende a su público mexicano. Dua Lipa

Dua Lipa conquistó Ciudad de México al cantar junto a Maná, ¿Cuál fue la canción elegida?