Karina García alarmó a sus fanáticos: “me voy a meter en la boca del lobo”

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, reapareció por medio de sus redes sociales con un inesperado anuncio que alarmó a sus seguidores, pues en este mencionaba que se metería en “la boca del lobo”, una expresión que indicaría una decisión arriesgada en su vida.

¿Por qué Karina García aseguró que se metería en “la boca del lobo”?

En un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instragram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karina García compartió un inesperado anuncio que en un principio dejó a más de uno desconcertado. Sin embargo, la influenciadora rápidamente aclaró a qué hacía referencia.

Karina García volvió a las redes sociales | Foto del Canal RCN.

Y es que García aseguró que estaba a minutos de meterse a “la boca del lobo” ya que brindaría una entrevista a un medio en República Dominicana en el que, según su percepción, no la tenían en sus afectos. Sin embargo, mencionó que todo lo hacía porque era parte de su trabajo y debía ser profesional.

"Estoy en la boca del lobo (risa nerviosa). No, mentiras, estoy a punto de ingresar a uno de los programas de aquí de RD (República Dominicana) que más me aman (risa nerviosa), por compromisos, bebés", comentó.

Sin embargo, la influenciadora no dio mayores detalles de este incómodo momento que estaría próximo a vivir, por lo que sus seguidores quedaron a la expectativa.

¿Qué hace Karina García en República Dominicana?

Vale la pena destacar que Karina García decidió establecerse por un mes en República Dominicana para llevar a cabo un proyecto que logró culminar con éxito, y por el cual estaría realizando una rueda de prensa en el país.

Karina García está causando sensación en República Dominicana | Foto del Canal RCN.

Hasta el momento, la influenciadora no ha revelado cuándo planea regresarse a su natal Colombia, por lo que sus seguidores deberán estar pendientes de sus redes sociales. Por lo pronto, Karina continúa cumpliendo con compromisos laborales que poco a poco han ido aportando a su reconocimiento internacional.