Hija de Juan David Tejada rompe el silencio en plena polémica con Aida Victoria

Hija de Juan David Tejada sorprendió con inesperado mensaje en medio de su polémica con Aida Victoria Merlano.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Hija de Juan David Tejada impacta con mensaje en medio de la polémica con Aida Victoria
Hija de Juan David Tejada impacta con mensaje en medio de la polémica con Aida Victoria. (Foto Canal RCN).

En las últimas semanas el nombre de Juan David Tejada ha sido tendencia en las redes sociales a raíz de la polémica que ha protagonizado en compañía de Aida Victoria Merlano, quien en repetidas ocasiones ha realizado diversas acusaciones en su contra sobre su paternidad. En medio de los escándalos, la hija del hombre rompió el silencio con inesperado mensaje.

¿Qué dijo la hija de Juan David Tejada que sorprendió en redes sociales?

En la tarde de este jueves 4 de diciembre Sara Tejada, hija de Juan David Tejada ‘El agropecuario’, sorprendió con un mensaje publicado por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que expresaba lo orgullosa que se sentía de él.

Juan David Tejada sorprende con fuerte advertencia para Aida Victoria
Juan David Tejada lanza alerta que deja a Aida Victoria en el centro de atención. (Foto Canal RCN | Freepik).

Esto surge luego de que Aida Victoria Merlano le recriminara al hombre el hecho de no presumir en sus redes sociales a sus otros hijos, sino únicamente a Emiliano, acusándolo de usarlo debido a que era el hijo que más popularidad le daba.

En el mensaje, Sara le reconocía a su papá su esfuerzo por triunfar en sus proyectos al mencionar que se sentí muy orgullosa de él y de todo lo que estaba logrando, además de destacar que era “el mejor”.

"Vamos con toda, amor de mi vida, estoy demasiado orgullosa de ti y de todo lo que estás logrando. Eres el mejor"

¿Qué ha pasado entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano?

Vale la pena recordar que Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano no se encuentran en su mejor momento, pues luego de que anunciaran el fin de su relación a tan pocos meses de que su hijo hubiera nacido, comenzaron a salir a la luz varias denuncias por parte de la influenciadora en su contra.

Juan David Tejada rompe el silencio tras video de Aida: “He derrochado mucha plata”
Juan David Tejada sorprende con mensaje tras el video de Aida sobre las madres solteras. (Foto Canal RCN | Freepik).

En su último pronunciamiento frente a su relación con el Agropecuario, Aida Victoria Merlano reveló que lo había denunciado por agr3s1on, además de haberlo demandado por alimentación debido a que no estaría respondiendo económicamente por su hijo Emiliano.

