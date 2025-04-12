Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Violeta Bergonzi generó furor en redes tras mostrar un curioso video: “Divina como siempre”

Violeta Bergonzi causó impacto al mostrar su look y su figura en un video que despertó todo tipo de elogios.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Violeta Bergonzi recibe cientos de elogios por su figura y belleza
Violeta Bergonzi causa impacto con su look y figura en redes. (Foto: Canal RCN y Freepik)

La ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025, Violeta Bergonzi, sorprendió con unas imágenes en las que luce su figura, generando una ola de comentarios y reacciones entre sus seguidores.

¿Por qué las fotos de Violeta Bergonzi están causando sensación entre sus seguidores?

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora compartió un video en el que le están haciendo una sesión de fotografías profesionales, en las imágenes, Violeta Bergonzi luce un atuendo completamente negro, acompañado de un velo negro en la cabeza.

Violeta Bergonzi decidió compartir su publicación acompañada de la canción de Karol G, “Se puso linda”, y dejó un curioso mensaje junto al video: “Si se unen para ir en tu contra, imagínate lo fuerte que eres” con una estrella, refiriéndose a que brilla más que nunca.

Por supuesto, la presentadora lanzó una pulla directa hacia sus detractores y a quienes la critican, aunque se desconoce para quién va dirigido el mensaje.

Además, no se revela para qué son las fotografías, sí recibió elogios por su figura y belleza, e incluso sus seguidores bromearon con un plato típico colombiano que hizo la presentadora en varias ocasiones durante su participación en MasterChef Celebrity Colombia.

¿Por qué las fotos de Violeta Bergonzi generan divertidas referencias a MasterChef?

Violeta Bergonzi se mostró durante toda la reciente temporada de MasterChef como una de las participantes más fuertes de la competencia y, en varias ocasiones, quiso resaltar la comida colombiana.

Por ello, sorprendió al llevar a otro nivel un plato típico como el tamal, algo que muchos usuarios han usado como referencia hacia la presentadora.

En esta ocasión, en los comentarios de la publicación de Violeta Bergonzi, muchos internautas bromearon con: “Compro tamales para el 24”, mientras que otros escribieron: “Con ese cuerpo no le hablo a nadie, jajaja. Tú haces los tamales, pero dudo que te los comas. ¡Poderosa!”.

Y es que, luego de la final de MasterChef, en la que se dio a conocer que Violeta se llevó el esperado premio, se le ha visto muy activa en redes sociales, haciendo publicidad de marcas y compartiendo momentos con su familia.

 

