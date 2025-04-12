Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El lujoso clóset de Paola Jara sorprendió a fans: "¡No tiene nadita que ponerse!"

Jessi Uribe dejó ver el enorme clóset de Paola Jara, lleno de zapatos, sombreros y prendas organizadas con ayuda de un experto.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Jessi Uribe mostró el gigantesco clóset de Paola Jara y sus más de 70 pares de zapatos.
Jessi Uribe mostró el gigantesco clóset de Paola Jara y sus más de 70 pares de zapatos. Foto Canal RCN/Freepik

Jessi Uribe decidió compartir en sus historias de Instagram un video en el que mostró uno de los espacios más llamativos de su casa, el clóset que ambos utilizan para guardar su extensa colección de prendas y accesorios.

Lo que parecía una grabación casual terminó revelando detalles que dejaron a más de uno con la boca abierta.

¿Qué fue lo que más llamó la atención del clóset de Paola Jara?

Sin duda, los zapatos se llevaron el protagonismo y aunque Jessi no mencionó un número exacto, las imágenes permitieron ver que Paola Jara cuenta con una colección que supera con facilidad los 70 pares.

 

Entre ellos destacan tenis, tacones estilizados que combinan con sus looks más elegantes y un buen número de botas hechas especialmente para sus presentaciones en tarima.

Además, llamó la atención la cantidad de sombreros que guarda la artista para sus shows de música popular, pues según se aprecia en el video, tiene por lo menos 20, todos perfectamente acomodados.

Algunos seguidores comentaron que varias de las piezas parecen ser personalizadas o de diseño exclusivo, algo que no sorprende teniendo en cuenta que Paola Jara se ha convertido en un referente de estilo dentro de su género musical.

¿Cómo se organiza un clóset de este tamaño según Jessi Uribe?

Durante el recorrido, Jessi Uribe explicó que no son ellos quienes se encargan de acomodar todo lo que se ve allí, reveló que al menos él suele ser un poco desorganizado y que cuentan con ayuda externa para mantener el orden, tanto de la ropa como del calzado.

Paola tiene al menos 20 sombreros diseñados para sus presentaciones de música popular.
Paola tiene al menos 20 sombreros diseñados para sus presentaciones de música popular. Foto AFP/Gladys Vega

Y es que no es para menos, pues el espacio, que para algunos seguidores podría ser comparable al tamaño de un apartamento promedio en la ciudad de Bogotá, está destinado únicamente a guardar la ropa de la pareja.

¿Qué más mostró Jessi Uribe dentro del lugar?

El cantante también aprovechó para revelar cómo luce su propia sección del clóset, en el video se observa una parte dedicada exclusivamente a sus trajes de presentación, mezclados con la ropa que usa en su vida cotidiana.

Paola Jara y Jessi Uribe
El tamaño del clóset de Paola Jara y Jessi Uribe llamó la atención: seguidores lo compararon con un apartamento promedio. /AFP: Frazer Harrison

Entre chaquetas, camisas y jeans, Jessi dejó ver que, aunque su colección es más modesta en comparación con la de Paola, también cuenta con una buena variedad de prendas que reflejan su estilo dentro y fuera del escenario.

La publicación rápidamente generó comentarios de curiosidad entre los fans, quienes no tardaron en destacar lo llamativo que resulta ver un espacio tan amplio destinado solo a la ropa.

