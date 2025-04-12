Caterin Escobar y Mario Yepes sorprenden en TikTok con un video que llamó la atención de los fans

Caterin Escobar publicó un video en TikTok junto a Mario Yepes que llamó la atención de los usuarios, quienes no tardaron en reaccionar y destacar algunos detalles que no pasaron desapercibidos.

¿Qué muestra el video de Caterin Escobar y Mario Yepes en TikTok?

La actriz compartió un video junto al exfutbolista Mario Yepes a la orilla del mar. En la grabación, se ve cómo él la sostiene mientras ambos juegan, ríen y posan ante la cámara, una escena que rápidamente captó la atención de los usuarios por la naturalidad y cercanía del momento.

La publicación apareció acompañada de la frase: “Así siempre, Mario”, línea que llamó la atención de varios usuarios. En los comentarios, los internautas no tardaron en expresar su emoción mediante comentarios. Entre los mensajes alagaban a la pareja y aseguraban que, definitivamente “sí, fue gol de Yepes”.

El paisaje del atardecer y el ambiente tranquilo llamaron la atención de quienes siguen a la actriz, pues destacan que no es común verla en este tipo de contenidos con Mario Yepes. Aunque el video no ofrece detalles sobre el lugar en el que fue grabado, los usuarios señalaron que la escena transmitía confianza entre los dos.

¿Cómo iniciaron Mario Yepes y Caterin Escobar?

Publicaciones compartidas por participantes de MasterChef Celebrity 2025 y contenidos recientes en redes han llevado a los internautas a afirmar que la relación entre Mario Yepes y Caterin Escobar comenzó después de las grabaciones del programa.

Usuarios recuerdan que, durante el reality, algunos compañeros mencionaron que entre ellos existía una cercanía evidente, aunque aclararon que el vínculo habría tomado forma fuera de cámaras, cuando ambos estaban solteros.

Mario Yepes ha dedicado emotivos mensajes a Caterin Escobar / (Foto del Canal RCN)

En redes circularon registros de viajes y encuentros que reforzaron esta versión, incluidos videos en los que aparecían juntos. También fue comentado una grabación publicada por Caterin en el que se refería a Yepes como su “novio actual”, clip que los seguidores interpretaron como una confirmación ligera.

Además, los mensajes que Mario Yepes publicó por el cumpleaños de la actriz llamaron la atención por su tono afectuoso.

Feliz cumpleaños, hoy celebramos tu vida, tu energía y ese brillo único que te hace especial. Queremos que este nuevo año te encuentres renovada, en paz y rodeada de bienestar", escribió Mario.

Según los usuarios, esas dedicatorias contribuyeron a fortalecer la idea de que existe una relación, aunque ninguno ha hecho declaraciones directas sobre el tema.

¿Qué han dicho Caterin Escobar y Mario Yepes?

Aunque ya aparecían juntos en distintas publicaciones, ninguno había hablado del tema. Uno de los comentarios más llamativos ocurrió cuando Caterin regresó por unos capítulos a MasterChef Celebrity para acompañar a las finalistas. Durante la grabación, Claudia Bahamón le preguntó con humor: “¿Y dónde dejó el fútbol?”.

“No hay necesidad de darle tantas vueltas. Lo único que sé es que Yepes les manda muchos saludos a todos”, respondió Caterin.

Caterin Escobar y Mario Yepes “también salieron premiados de MasterChef Celebrity” / (Foto del Canal RCN

Más adelante, en la final del programa, Mario Yepes fue consultado sobre su experiencia. El exfutbolista señaló que estaba contento de volver y reencontrarse con todo el equipo.

En ese momento, la chef Belén Alonso comentó que él “también salió premiado” del reality. Por su parte, Claudia Bahamón añadió que se había llevado “uno de los premios mayores”, comentario que los internautas interpretaron como una referencia a la relación que surgió con Caterin Escobar.