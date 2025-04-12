Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Shakira reflexiona sobre su separación con Piqué: “Siempre se aprende alguna lección”

Shakira habló sobre su separación de Gerard Piqué y detalló cómo transformó ese momento en un proceso de aprendizaje personal.

Shakira reflexiona sobre su separación con Piqué:
Shakira habló sobre su separación de Gerard Piqué / (Foto de AFP)

En una entrevista concedida en Argentina, Shakira volvió a hablar de su separación de Gerard Piqué y llamó la atención al destacar las actividades que le permitieron superar y seguir adelante con sus proyectos. Su comentario no pasó desapercibido y generó todo tipo de reacciones en redes.

¿Qué explicó Shakira sobre su separación de Gerard Piqué?

Durante la conversación con el periodista Alejandro Wiebe, Shakira recordó las etapas emocionales que enfrentó luego de anunciar su separación en 2022. La artista señaló que ese periodo estuvo marcado por distintos momentos que posteriormente se transformaron en trabajo creativo.

¿Qué explicó Shakira sobre su separación de Gerard Piqué?
Shakira recordó las etapas emocionales que enfrentó luego de su separación / (Foto de AFP)

La cantante aseguró que los cambios que vivió fueron un impulso en su carrera musical. Según indicó, canalizar emociones, como la frustración y la tristeza, fue clave para convertirlas en música. Shakira afirmó que logró conectar con muchas personas que se sintieron identificadas con sus experiencias reflejadas en sus canciones.

¿Cómo superó Shakira su separación con Gerard Piqué?

Shakira también mencionó que atravesar esta etapa la llevó a valorar los vínculos que mantuvo cerca durante ese periodo. Comentó sentirse "afortunada" de haber estado acompañada de sus verdaderos amigos y personas que estuvieron con ella en este momento.

¿Cómo influyó este proceso en la vida de Shakira?
Shakira habla de su ruptura como ‘un proceso de aprendizaje’ / (Foto de AFP)

La artista agregó que, aunque la separación fue un momento inesperado, lo vivió como una oportunidad para aprender y avanzar. Explicó que algunas vivencias pueden servir como impulso para replantear decisiones y continuar con nuevos proyectos.

Shakira comentó que, a veces, cree que todo ocurrió para que otras personas pudieran identificarse con su historia. Destaca que, al final, agradece que esas vivencias fueron ‘el combustible que encendió un motor interno que aún sigue en marcha’.

¿Cómo influyó la separación en la vida de Shakira?

La cantante aseguró que cada etapa posterior a la ruptura se convirtió en un aprendizaje. Señaló que experiencias de este tipo pueden impulsar nuevas formas de mirar la vida y generar cambios en proyectos personales y profesionales. Para Shakira, este proceso fue parte de una transformación que luego se evidenció en su música.

Aunque en muchos momentos cuestionó por qué enfrentó ciertas situaciones, al final comprendió que cada vivencia deja aprendizajes que se vuelven evidentes con el tiempo.

"Uno no sabe por qué atraviesa ciertas experiencias de vida, pero siempre se aprende alguna lección. De eso no hay duda", destacó.

 

Ver desde el minuto 3:50

Los internautas comentan que sus declaraciones muestran cómo la artista logró integrar sus vivencias recientes en su trayectoria creativa. Su público también destaca que, en distintos espacios, Shakira ha reiterado que este camino le permitió comprender mejor sus prioridades y continuar con una visión más clara de sus metas.

