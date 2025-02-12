Giovanny Ayala y su hijo Miguel se reencontraron: el joven narró cómo vivió sus días en cautiverio

Este martes 2 de diciembre se confirmó la liberación de Miguel Ayala, hijo menor de Giovanny Ayala, quien había sido privado de la libertad junto a su mánager Nicolás Pantoja por disidencias desde el pasado 18 de noviembre. Tras horas de su rescate, el artista de música popular y el joven cantante lograron reunirse en persona.

¿Qué dijo Miguel Ayala tras ser rescatado después de quince días secuestrado?

El Gaula de la Policía, los Comandos Jungla, el Goes y la Fuerza Aeroespacial iniciaron el operativo para rescatar a Miguel Ayala y Nicolás Pantoja a las 2 a.m. de este martes 2 de diciembre. La misión culminó con éxito luego de que las autoridades ingresaran a una especie de campamento instalado por las disidencias, donde los mantuvieron retenidos durante los últimos quince días.

Giovanny Ayala compartió imágenes de la liberación de su hijo. (Fotos Canal RCN y AFP: Raul ARBOLEDA)

Tras su rescate, Miguel Ayala relató ante los medios cómo vivieron este tiempo de cautiverio. Confesó que los primeros días fueron especialmente difíciles debido a la incertidumbre que los acompañaba.

Así mismo, contó que, aunque sus captores les repetían que no les iba a pasar nada, el miedo no los dejaba dormir, lo que hacía todo aún más angustiante.

“Los primeros días fueron horribles. Siempre nos dijeron que no nos iba a pasar nada, pero teníamos miedo, entonces no dormíamos. En la tarde, pasaban muy lentos los días, pero nunca perdimos la esperanza. No se lo deseamos a nadie, es algo horrible”.

¿Cómo fue el reencuentro entre Giovanny Ayala y Miguel Ayala?

Aunque la noticia del rescate de Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja se conoció en la tarde de este martes, no fue sino hasta horas más tarde cuando Giovanny Ayala logró reencontrarse con su hijo de manera presencial.

Rescataron al hijo de Giovanny Ayala. (Fotos Canal RCN y Freepik)

En los videos que circulan en redes sociales se ve a Miguel Ayala, aún con el chaleco del Gaula sobre el pecho, caminar mientras su padre lo toma del brazo con fuerza y luce una sonrisa que refleja la felicidad de tener nuevamente a su hijo sano y salvo.

Durante la rueda de prensa que el joven cantante ofreció a los medios de comunicación, Giovanny Ayala no dejó de abrazarlo y también le dio un beso en la mejilla para dejar claro su alegría absoluta.