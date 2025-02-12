Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La revelación de Yina Calderón que avivó rumores sobre Juliana y El agropecuario

Yina Calderón habría confirmado relación entre El agropecuario y Juliana: se encontrarán tras su regreso a Colombia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La revelación de Yina Calderón que avivó rumores sobre Juliana y El agropecuario
¿Yina Calderón confirmó el romance entre El agropecuario y Juliana? (Foto Canal RCN).

Yina Calderón reapareció por medio de sus redes sociales tras finalizar uno de sus proyectos en República Dominicana, y soltó una noticia que sorprendió. Pues la polémica mujer aseguró que ya había hablado con su “cuñado”, El agropecuario, y que tras su regreso a Colombia se encontraría con él.

Artículos relacionados

¿Yina Calderón confirmó la relación sentimental entre El agropecuario y su hermana Juliana?

Durante un en vivo realizado en la tarde de este martes 2 de diciembre en su cuenta oficial de TikTok, Yina Calderón fue consultada sobre Juan David Tejada, mejor conocido como ‘El agropecuario’. Pues varios internautas comenzaron a preguntarle si ya había hablado con él, avivando los rumores sobre un supuesto romance entre él y su hermana Juliana Calderón.

Juliana Calderón publicó su primera foto junto a su novio
Juliana Calderón sorprendió al publicar su primera foto con el que sería su novio. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Y es que lejos de evadir las preguntas relacionadas a la expareja de Aida Victoria Merlano, Yina Calderón respondió que ya había hablado por medio de llamada con el hombre, quien se habría contactado con Juliana. Calderón aseguró que habían quedado en reunirse una vez ella regresara a Colombia.

Artículos relacionados

En medio de sus palabras, Yina lanzó un comentario que llamó la atención de los seguidores, al afirmar que a este paso iba a terminar cuidando al hijo de Aida Victoria Merlano, recordando que El agropecuario es el padre del menor.

“Ayer hablé con El agropecuario, me lo pasó Juliana. Yo: quiubo, cuñado. Un día de estos termino yo cuidándole el niño a la Aida”.

Aunque Yina Calderón no confirmó directamente que Juliana esté en una relación con él, sus palabras dejaron claro que sí existe una cercanía entre ellos y que los rumores no estarían tan alejados de la realidad.

¿Cuándo regresa Yina Calderón a Colombia?

Durante ese mismo en vivo, Yina Calderón reveló la fecha exacta en la que regresará a su natal Colombia: será este miércoles 3 de diciembre. Contó que decidió no quedarse más tiempo en República Dominicana porque tiene múltiples responsabilidades con sus empresas y no puede seguir descuidándolas.

Juliana Calderón rompió el silencio sobre su nueva relación
Juliana Calderón se pronunció sobre su nueva relación. (Fotos Canal RCN)

“Tengo que volver a Colombia mañana (3 de diciembre), porque, bebés, tengo muchas cosas por hacer. Tengo una empresa y no la puedo descuidar, entonces debo regresar a trabajar”.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lina Tejeiro cocinando, fans le piden que esté en MasterChef Lina Tejeiro

Lina Tejeiro sorprende cocinando un plato típico colombiano y sus fans le piden entrar a MasterChef

Lina Tejeiro cocinó un plato típico que mostró en sus redes y avivó los pedidos para verla en MasterChef Celebrity.

Así fue el reencuentro de los Ayala: Miguel narró sus días más difíciles Giovanny Ayala

Giovanny Ayala y su hijo Miguel se reencontraron: el joven narró cómo vivió sus días en cautiverio

Miguel Ayala se reencontró con su papá Giovanny Ayala tras permanecer 15 días privado de la libertad y narró cómo vivió estos días.

Karina García preocupa a sus seguidores por su voz Karina García

Karina García reaparece y su voz desata preocupación entre sus seguidores: “Esta es mi voz”

Karina García regresó a las redes y habló abiertamente sobre el estado de su voz generando preocupación.

Lo más superlike

J Balvin sorprendió al público al hablar abiertamente de su salud mental. J Balvin

J Balvin reveló a sus seguidores cómo está realmente su salud mental

Durante su presentación, J Balvin abrió su corazón y habló sin filtros sobre su salud mental, dejando claro cómo se siente realmente en esta etapa de su vida.

Muere el rapero Poorstacy: fans recuerdan su último mensaje en redes sociales Viral

Muere reconocido cantante a los 26 años: Esta fue la última publicación antes de fallecer

Ángela Aguilar llega al 37° Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar en el ojo del huracán tras gesto durante reciente concierto

Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef: salió a la luz inesperado audio que Claudia Bahamón le tenía guardado a Violeta Bergonzi

Sara Corrales sobre su embarazo Sara Corrales

Sara Corrales reveló los alimentos infaltables en su embarazo; estos son sus beneficios