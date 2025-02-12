La revelación de Yina Calderón que avivó rumores sobre Juliana y El agropecuario

Yina Calderón reapareció por medio de sus redes sociales tras finalizar uno de sus proyectos en República Dominicana, y soltó una noticia que sorprendió. Pues la polémica mujer aseguró que ya había hablado con su “cuñado”, El agropecuario, y que tras su regreso a Colombia se encontraría con él.

¿Yina Calderón confirmó la relación sentimental entre El agropecuario y su hermana Juliana?

Durante un en vivo realizado en la tarde de este martes 2 de diciembre en su cuenta oficial de TikTok, Yina Calderón fue consultada sobre Juan David Tejada, mejor conocido como ‘El agropecuario’. Pues varios internautas comenzaron a preguntarle si ya había hablado con él, avivando los rumores sobre un supuesto romance entre él y su hermana Juliana Calderón.

Juliana Calderón sorprendió al publicar su primera foto con el que sería su novio. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Y es que lejos de evadir las preguntas relacionadas a la expareja de Aida Victoria Merlano, Yina Calderón respondió que ya había hablado por medio de llamada con el hombre, quien se habría contactado con Juliana. Calderón aseguró que habían quedado en reunirse una vez ella regresara a Colombia.

En medio de sus palabras, Yina lanzó un comentario que llamó la atención de los seguidores, al afirmar que a este paso iba a terminar cuidando al hijo de Aida Victoria Merlano, recordando que El agropecuario es el padre del menor.

“Ayer hablé con El agropecuario, me lo pasó Juliana. Yo: quiubo, cuñado. Un día de estos termino yo cuidándole el niño a la Aida”.

Aunque Yina Calderón no confirmó directamente que Juliana esté en una relación con él, sus palabras dejaron claro que sí existe una cercanía entre ellos y que los rumores no estarían tan alejados de la realidad.

¿Cuándo regresa Yina Calderón a Colombia?

Durante ese mismo en vivo, Yina Calderón reveló la fecha exacta en la que regresará a su natal Colombia: será este miércoles 3 de diciembre. Contó que decidió no quedarse más tiempo en República Dominicana porque tiene múltiples responsabilidades con sus empresas y no puede seguir descuidándolas.

Juliana Calderón se pronunció sobre su nueva relación. (Fotos Canal RCN)

“Tengo que volver a Colombia mañana (3 de diciembre), porque, bebés, tengo muchas cosas por hacer. Tengo una empresa y no la puedo descuidar, entonces debo regresar a trabajar”.