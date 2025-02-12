Valentina Ferrer dedicó emotivo mensaje a J Balvin tras su concierto en Medellín
Valentina Ferrer no pudo asistir al concierto de J Balvin en Medellín, pero ha hecho todo lo posible por estar presente en todo el proceso.
La modelo argentina Valentina Ferrer, esposa de J Balvin, no pudo asistir al concierto del cantante urbano en Medellín, Colombia, pero ha hecho todo lo posible para estar presente en todo este proceso desde la lejanía por medio de diferentes sorpresas y pronunciamientos.
¿Cómo sorprendió Valentina Ferrer a J Balvin durante su concierto en Medellón?
Como muchos saben, Valentina Ferrer no pudo asistir al concierto de J Balvin en Medellín debido a que actualmente se encuentra realizando los trámites correspondientes para obtener su residencia estadounidense en donde uno de los requisitos es permanecer en el país durante cierta cantidad de años sin la posibilidad de salir de él.
Sin embargo, esto no fue impedimento para que la modelo no estuviera “presente” en el lugar por medio de un video grabado desde la comodidad de su casa en compañía de su hijo Río que fue proyectado en una gran pantalla del Estadio Atanasio Girardot justo antes de que J Balvin interpretara la canción en honor a ella y el menor.
El emotivo momento ocasionó que J Balvin, quien no tenía ni idea de la sorpresa que su esposa le había preparado, rompiera en llanto en frente de miles de personas, convirtiéndolo así en uno de los momentos más emotivos de la noche.
¿Cuál fue el emotivo mensaje que Valentina Ferrer dedicó a J Balvin tras finalizar su concierto en Medellín?
Ahora bien, aunque el concierto de J Balvin en Medellín se llevó a cabo el pasado sábado 29 de noviembre, la pareja aún no se habría reencontrado. Durante la tarde de este martes 2 de diciembre, Valentina Ferrer dedicó un emotivo post al cantante en el que expresó que tanto ella como su hijo Río lo estaban esperando con ansias.
Así mismo manifestó que este proceso no ha sido nada fácil, teniendo en cuenta que no le ha permitido estar presente de la manera que ella quisiera en cada paso importante del artista, pero que son pruebas que, sin duda alguna, los unen como familia.
“No ha sido sencillo, pero construimos lo que siempre imaginamos: una familia unida. Con amor seguimos creciendo, apoyándonos aun cuando la vida no nos deja estar tan cerca. Sabes que siempre estamos pendientes de todo. Te amamos muchísimo, y por acá te estamos esperando”.