Así dará a conocer Sara Corrales el género de su primer bebé

Sara Corrales está atravesando uno de los momentos más memorables de su vida, la espera por descubrir si su primer bebé será niño o niña.

La actriz compartió a través de sus redes sociales la emoción que siente al llegar el día decisivo, en una celebración cuidada en cada detalle.

¿Cómo fue la decoración de la revelación de género del bebé de Sara Corrales?

La celebración estuvo inspirada en un bosque encantado, una temática que parecía sacada de un cuento y que transmitía serenidad, fantasía y conexión con lo natural.

En el lugar se apreciaban arreglos florales, luces cálidas suspendidas entre las ramas y una mesa decorada con elementos artesanales, donde tanto Sara Corrales como su esposo, Damián Pasquini, aparecieron sosteniendo postres y bebidas en tonos rosados y azules.

Los invitados especiales, entre quienes se encontraban familiares cercanos y colegas del medio del entretenimiento, también se sumaron a la estética luciendo atuendos completamente blancos.

¿Quiénes acompañaron a Sara Corrales y Damián Pasquini en este momento tan especial?

Además de sus familiares más cercanos, la reunión contó con la presencia de amigos y figuras del entretenimiento que han acompañado la carrera de Sara Corrales durante años.

Y aunque se trató de un evento privado, la actriz decidió compartir algunos instantes para agradecer el amor constante de quienes la siguen en redes sociales.

Sara Corrales presumió su pancita de embarazo con un look para la revelación de género. (Foto AFP: Valerie Macon).

En sus publicaciones mostró pequeños momentos al lado de su esposo y adelantaron que la noticia sería compartida con sus seguidores en cuestión de horas, pues para ellos los “tíos y tías cibernéticos” también hacen parte de esta alegría familiar.

¿Cómo ha sido este proceso de maternidad para Sara Corrales?

El pasado 13 de noviembre, la actriz sorprendió a sus seguidores anunciando que finalmente se convertiría en madre después de un largo tiempo deseando y trabajando por este sueño.

Sara Corrales se sinceró cómo ha sido su embarazo/AFP: VALERIE MACON

Desde entonces, la pareja ha mostrado abiertamente la conexión y emoción que sienten por esta nueva etapa e incluso, en una reciente publicación, Damián Pasquini dedicó unas palabras llenas de emoción a su futuro hijo o hija, compartiendo lo feliz que se siente de que pronto llegue al mundo una mezcla perfecta de ambos.

Con expectativa y mucha ilusión, la actriz ya anticipó que el anuncio del género llegará primero a través de sus historias, donde miles de seguidores están listos para recibir la noticia que marcará un antes y un después en su historia familiar.