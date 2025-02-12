Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así dará a conocer Sara Corrales el género de su primer bebé

Sara Corrales celebró la revelación de género de su primer bebé en un escenario estilo bosque encantado, rodeada de familiares y amigos.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Sara Corrales revela el género de su bebé.
Sara Corrales revela el género de su bebé. Foto Freepik/Foto AFPVALERIE MACON

Sara Corrales está atravesando uno de los momentos más memorables de su vida, la espera por descubrir si su primer bebé será niño o niña.

La actriz compartió a través de sus redes sociales la emoción que siente al llegar el día decisivo, en una celebración cuidada en cada detalle.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la decoración de la revelación de género del bebé de Sara Corrales?

La celebración estuvo inspirada en un bosque encantado, una temática que parecía sacada de un cuento y que transmitía serenidad, fantasía y conexión con lo natural.

 

En el lugar se apreciaban arreglos florales, luces cálidas suspendidas entre las ramas y una mesa decorada con elementos artesanales, donde tanto Sara Corrales como su esposo, Damián Pasquini, aparecieron sosteniendo postres y bebidas en tonos rosados y azules.

Los invitados especiales, entre quienes se encontraban familiares cercanos y colegas del medio del entretenimiento, también se sumaron a la estética luciendo atuendos completamente blancos.

Artículos relacionados

¿Quiénes acompañaron a Sara Corrales y Damián Pasquini en este momento tan especial?

Además de sus familiares más cercanos, la reunión contó con la presencia de amigos y figuras del entretenimiento que han acompañado la carrera de Sara Corrales durante años.

Y aunque se trató de un evento privado, la actriz decidió compartir algunos instantes para agradecer el amor constante de quienes la siguen en redes sociales.

Sara Corrales conmueve al mostrar su pancita de embarazo en un emotivo video
Sara Corrales presumió su pancita de embarazo con un look para la revelación de género. (Foto AFP: Valerie Macon).

En sus publicaciones mostró pequeños momentos al lado de su esposo y adelantaron que la noticia sería compartida con sus seguidores en cuestión de horas, pues para ellos los “tíos y tías cibernéticos” también hacen parte de esta alegría familiar.

Artículos relacionados

¿Cómo ha sido este proceso de maternidad para Sara Corrales?

El pasado 13 de noviembre, la actriz sorprendió a sus seguidores anunciando que finalmente se convertiría en madre después de un largo tiempo deseando y trabajando por este sueño.

Sara Corrales sobre su embarazo
Sara Corrales se sinceró cómo ha sido su embarazo/AFP: VALERIE MACON

Desde entonces, la pareja ha mostrado abiertamente la conexión y emoción que sienten por esta nueva etapa e incluso, en una reciente publicación, Damián Pasquini dedicó unas palabras llenas de emoción a su futuro hijo o hija, compartiendo lo feliz que se siente de que pronto llegue al mundo una mezcla perfecta de ambos.

Con expectativa y mucha ilusión, la actriz ya anticipó que el anuncio del género llegará primero a través de sus historias, donde miles de seguidores están listos para recibir la noticia que marcará un antes y un después en su historia familiar.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Las llamativas fotografías de Bad Bunny en falda, así reaccionó Luisa Fernanda W Bad Bunny

Bad Bunny sorprende con un look de falda corta y genera reacciones; Luisa Fernanda W también opinó

Bad Bunny sorprendió al lucir un look con falda corta, aunque los usuarios no notaron un detalle importante en las fotos.

Isabella Ladera rompe el silencio sobre sus polémicas. Talento internacional

Isabella Ladera rompió el silencio sobre sus polémicas: “Quise dármelas de justiciera”

Isabella Ladera habló con sinceridad sobre las polémicas en redes sociales y dejó un mensaje de madurez y aceptación.

Así fue el mensaje con el que Valentina Ferrer conmovió a J Balvin después de su show Valentina Ferrer

Valentina Ferrer dedicó emotivo mensaje a J Balvin tras su concierto en Medellín

Valentina Ferrer no pudo asistir al concierto de J Balvin en Medellín, pero ha hecho todo lo posible por estar presente en todo el proceso.

Lo más superlike

J Balvin sorprendió al público al hablar abiertamente de su salud mental. J Balvin

J Balvin reveló a sus seguidores cómo está realmente su salud mental

Durante su presentación, J Balvin abrió su corazón y habló sin filtros sobre su salud mental, dejando claro cómo se siente realmente en esta etapa de su vida.

Muere el rapero Poorstacy: fans recuerdan su último mensaje en redes sociales Viral

Muere reconocido cantante a los 26 años: Esta fue la última publicación antes de fallecer

Ángela Aguilar llega al 37° Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar en el ojo del huracán tras gesto durante reciente concierto

Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef: salió a la luz inesperado audio que Claudia Bahamón le tenía guardado a Violeta Bergonzi

Sara Corrales sobre su embarazo Sara Corrales

Sara Corrales reveló los alimentos infaltables en su embarazo; estos son sus beneficios