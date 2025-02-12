La Suprema publicó sus primeras fotos junto a un futbolista colombiano, ¿confirmó su relación?

Nicole Rivera, reconocida como La Suprema,compartió una serie de fotografías que dejaron ver que está viviendo un nuevo capítulo personal junto a un joven futbolista colombiano.

¿Cómo confirmaron La Suprema y Brahian Palacios la relación ante sus seguidores?

Luego de semanas de especulaciones, finalmente ambos decidieron compartir una publicación conjunta en Instagram, en el que mostraba a Nicole y Brahian disfrutando de diferentes actividades como cenas, paseos y momentos tranquilos en lo que parece ser la habitación de un hotel.

Las imágenes incluyeron abrazos, gestos de cariño y una complicidad evidente que terminó por despejar cualquier duda, en una de las fotografías, incluso se les ve recostados juntos, mostrando una faceta más privada de su relación.

La publicación rápidamente superó los 19.000 “likes”, y está siendo acompañada por una ola de comentarios positivos que celebraron este nuevo comienzo para Nicole.

¿Qué ha pasado en la vida amorosa de La Suprema tras su ruptura con Blessd?

Durante varios años, Nicole fue reconocida no solo por sus contenidos, sino por su relación con Blessd, una historia que se extendió por casi cinco años y que estuvo llena de etapas, distanciamientos y reconciliaciones.

La publicación de La Suprema y Brahian Palacios superó los 19.000 likes y generó miles de reacciones positivas. Foto Freepik

En ese tiempo, ambos crecieron en popularidad, especialmente el cantante, quien logró posicionarse en la escena musical urbana, sin embargo, la relación llegó a su fin a comienzos de 2025, momento desde el cual cada uno tomó caminos distintos.

¿Quién es Brahian Palacios, el futbolista que se convirtió en la nueva pareja de Nicole Rivera?

Durante semanas, surgieron rumores que apuntaban a Brahian Palacios como el hombre que estaría llamando la atención de Nicole, el futbolista de 23 años actualmente juega en el Al Wasl FC de la UAE Pro League.

A comienzos de 2024, Atlético Nacional lo vendió por una cifra cercana a tres millones de dólares, lo que en ese momento equivalía aproximadamente a más de doce mil millones de pesos colombianos, una suma que refleja el alto valor que tiene en el mercado, sumando su ascenso tras su paso por el Clube Atlético Mineiro, club que lo cedió hasta 2026.

Brahian Palacios juega actualmente en el Al Wasl FC, y acompañó a Nicole en varios momentos especiales. Foto AFP/Fredy BUILES

Las primeras señales de cercanía entre La Suprema y Brahian Palacios surgió de algo tan simple como intercambiar “likes” en redes sociales, y subir fotografías desde lugares similares, con paisajes que parecían ser exactamente los mismos.

Y aunque ninguno de los dos aparecía directamente en el perfil del otro, la pista era difícil de ignorar para sus seguidores, quienes alimentaron la conversación y siguieron el rastro en redes durante días, esperando el momento en el que ambos hicieran oficial su relación de noviazgo.