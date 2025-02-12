Laura Barjum vivió un encuentro inesperado con una cantante y actriz de talla mundial en Hollywood

La alfombra roja de Los Ángeles se convirtió en el escenario de un encuentro inesperado: la actriz, modelo y exreina de belleza Laura Barjumcoincidió muy cerca de la famosa cantante y actriz Miley Cyrus, quien interpreta el tema oficial de la nueva película de James Cameron, Avatar: Fuego y Ceniza.

Laura Barjum fue invitada a la premiere de Avatar: Fuego y Cenizas en los Ángeles, California. (Foto Canal RCN)

Entre flashes, glamour y emoción, ambas compartieron el mismo espacio durante la premiere, dejando un momento que unió moda, música y cine en una sola noche.

Laura Barjum compartió a través de sus historias de Instagram la elegancia con la que asistió al evento sobre una de las producciones más esperadas de los últimos años.

Además, Laura acompañó la historia con un mensaje mostrándose visiblemente emocionada por el inesperado encuentro con la cantante y actriz.

“No esperé ver a Mylei aquí” escribió Laura Barjum en su publicación.

La tercera entrega de la saga dirigida por James Cameron llegará a los cines el 19 de diciembre de 2025.

La historia retoma la vida de la familia Sully, encabezada por Jake (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña), quienes enfrentan nuevos retos en Pandora.

En esta ocasión, se introduce la tribu de la Gente de la Ceniza, liderada por Varang, personaje interpretado por Oona Chaplin.

El elenco reúne a figuras de primer nivel como Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, David Thewlis y Jemaine Clement, consolidando un reparto que promete elevar la experiencia cinematográfica con actuaciones memorables y un despliegue visual sin precedentes.

La participación de Miley Cyrus en la banda sonora aportó un matiz único, mientras que la presencia de Laura Barjum reflejó cómo el talento latino se sigue acercando a las grandes producciones de Hollywood.

Laura Barjum vivió una noche que quedará en su memoria, no solo por la magnitud de la premiere, sino por la cercanía con una de las voces más influyentes de la música.

Su encuentro con Miley Cyrus añadió un instante único a su vida en una velada marcada por la emoción.