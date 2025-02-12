Giovanny Ayala reveló detalles y fotos inéditas del rescate de su hijo Miguel Ayala

En la jornada de este 2 de diciembre se confirmó la liberación de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja, quienes estaban privados de su libertad desde el pasado 18 de noviembre.

¿Qué detalles se conocieron del rescate de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja?

El hijo de Giovanny Ayala y su mánager fueron interceptados por dos vehículos y una motocicleta cuando se trasladaban de Popayán al Valle del Cauca, allí los obligaron a desviar su ruta y se les perdió el rastro hasta este 2 de noviembre.

Tras el rescate, el director general de la Policía Nacional, William Oswaldo Rincón, y el cantante Giovanny Ayala compartieron detalles de la operación, que se llevó a cabo en La Sierra, Cauca.

Al parecer, el rescate de los dos jóvenes se cuadró entre el Gaula con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y Comandos Jungla.

Se ejecutó una operación de alto impacto que permitió el 𝗿𝗲𝘀𝗰𝗮𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝘃𝗶𝗱𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗠𝗶𝗴𝘂𝗲𝗹 𝗔𝘆𝗮𝗹𝗮 𝘆 𝗱𝗲 𝘀𝘂 𝗺𝗮́𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮́𝘀 𝗣𝗮𝗻𝘁𝗼𝗷𝗮.

Giovanny Ayala reveló nuevos detalles del secuestro de su hijo. (Fotos Canal RCN)

¿Cuáles fueron las imágenes que compartió Giovanny Ayala del rescate de su hijo?

Giovanny Ayala compartió un carrusel de fotografías del momento en que su hijo llegó a una de las bases del Gaula en compañía de varios uniformados.

Los jóvenes se mostraban luciendo una gorra y chaleco de la Policía Nacional y con un mensaje que decía "Gaula rescatado".

Miguel y Nicolás se muestran sonrientes y felices tras estar libres después de más de dos semanas de incertidumbre en donde sus vidas estuvieron en riesgo.

¿Cuánto dinero pedían por la liberación de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja?

Según reveló el director de la Policía Nacional los presuntos captores de Miguel y Nicolás estaban pidiendo una gran suma de dinero por sus rescates.

Los secuestradores un grupo de delincuencia común exigían $7.500 millones. No se descarta que hubieran sido subcontratados por un Grupo Armado Organizado con presencia en la zona.

Asimismo, revelaron que en la operación fue capturado uno de los presuntos responsables, quien se encontraba vigilando el campamento en el que estaban Miguel y Nicolás desde hace más de dos semanas.