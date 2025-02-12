La emotiva reacción de Miguel Ayala y su mánager tras ser rescatados por el Gaula de la Policía

Sobre el medio día del 2 de diciembre se confirmó la liberación del hijo de Giovanny Ayala, Miguel Ayala y de su mánager Nicolás Pantoja.

¿Cómo se logró la liberación de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja?

El Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, fue la persona encargada de confirmar la liberación del hijo de Giovanny Ayala a través de una emotiva llamada al cantante de música popular en donde le dio la buena nueva.

El Gaula de la Policía fue la unidad encargada del rescate de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja, quienes fueron ubicados gracias a una operación especial en una zona rural del Cauca.

Los dos jóvenes fueron hallados en una especie de campamento improvisado en plena selva, donde habrían permanecido ocultos por más de dos semanas.

Allí estaban atados y sin zapatos y al parecer eran custodiados por una persona de las disidencias, quien fue capturado por las autoridades.

Rescataron al hijo de Giovanny Ayala y su mánager. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Cómo reaccionaron Miguel Ayala y Nicolás Pantoja tras ser liberados?

El Gaula de la Policía compartió las primeras imágenes de cómo encontraron a Miguel Ayala y Nicolás Pantoja en medio del monte, quienes se mostraban bastante afectados a nivel físico tras dos semanas de secuestro.

Sin embargo, tras ser sacados de su lugar de retención y mientras fueron transportados a una de las bases del Gaula, los agentes les tomaron una instantánea mostrando un nuevo semblante en ambos, quienes sonreían de la emoción de estar libres.

Asimismo, en redes salió a la luz un video de ambos jóvenes al momento de descender del helicóptero en el que fueron trasladados para recibir atención médica, psicológica y de recuperación mientras se encuentran con sus familiares.

¿Cuánto era la recompensa que pedían por Miguel Ayala y Nicolás Pantoja?

Según pudo conocer Noticias RCN por las autoridades competentes del caso del secuestro de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja, sus secuestradores pedían una cuantiosa suma de dinero.

Al parecer, este grupo armado al margen de la ley pedía alrededor de $7´500.000.000 de pesos por el rescate de ambos jóvenes.

Sin embargo, gracias a la efectividad y trabajo de Grupos de Acción Unificada para la Libertad Personal de la Policía Nacional se logró hallar el paradero de ambos jóvenes en perfectas condiciones en la selva.