Camilo Triana se mostró conmovido con el apoyo que recibió su perro tras superar el cáncer

Hace pocos días Camilo Triana compartió con sus cientos de seguidores que Magnus, uno de sus perritos, había logrado superar el cáncer con éxito por medio de un emotivo video que se viralizó rápidamente y llegó a varios países. Ahora, al ver la reacción de millones de personas alrededor del mundo frente a esta noticia, el influenciador rompió en llanto mientras expresaba su agradecimiento.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la música! Falleció reconocido artista en pleno concierto: así fue el momento

¿Cómo festejó Camilo Triana que su perrito superó el cáncer?

El reconocido creador de contenido decidió celebrar la noticia de que su perrito Magnus había logrado superar el cáncer con un emotivo video que compartió por medio de sus redes sociales.

En el audiovisual Camilo Triana enseñó que decoró la parte trasera de su carro con globos y un gran letrero en el que anunciaba que Magnus ya no tenía cáncer mientras recorría las calles de Bogotá regreso a casa y en el que invitaba a los conductores a hacer sonar sus bocinas como forma de celebración.

Artículos relacionados Talento nacional Hermana de B-King reveló el curioso mensaje que recibió tras dos meses de su muerte

El video se volvió viral rápidamente y llegó a medios internacionales que destacaron la tierna forma en la que Magnus fue celebrado. Por esta razón, Camilo decidió agradecer el apoyo con otro video en el que no pudo evitar romper en llanto.

¿Cómo reaccionó Camilo Triana a la viralidad de su video sobre el cáncer superado de Magnus?

Según comentó Camilo en este nuevo audiovisual, apenas hace unas horas se dio cuenta del alcance que había tenido la noticia de que Magnus había superado el cáncer y de todos los comentarios de internautas que compartieron sus experiencias con sus mascotas y esta enfermedad.

Artículos relacionados Valentina Ferrer Esta es la razón por la que Valentina Ferrer no estuvo presente en el concierto de J Balvin en Medellín

En medio de lágrimas, el influenciador destacó que la historia de Magnus había llegado a países como Alemania, España, Brasil, Francia y Estados Unidos, entre otros, lo que para él representaba la enorme cantidad de personas que aman a los animales.