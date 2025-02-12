Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Camilo Triana se mostró conmovido con el apoyo que recibió su perro tras superar el cáncer

Camilo Triana contó con emotivo video que su perro logró vencer el cáncer y la reacción de las personas lo conmovió profundamente.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Camilo Triana no contuvo las lágrimas por el apoyo que recibió su perro tras el cáncer
Camilo Triana se conmueve con el apoyo que recibió su perro tras vencer el cáncer. (Foto AFP: Jamie McCarthy | Freepik)

Hace pocos días Camilo Triana compartió con sus cientos de seguidores que Magnus, uno de sus perritos, había logrado superar el cáncer con éxito por medio de un emotivo video que se viralizó rápidamente y llegó a varios países. Ahora, al ver la reacción de millones de personas alrededor del mundo frente a esta noticia, el influenciador rompió en llanto mientras expresaba su agradecimiento.

Artículos relacionados

¿Cómo festejó Camilo Triana que su perrito superó el cáncer?

El reconocido creador de contenido decidió celebrar la noticia de que su perrito Magnus había logrado superar el cáncer con un emotivo video que compartió por medio de sus redes sociales.

En el audiovisual Camilo Triana enseñó que decoró la parte trasera de su carro con globos y un gran letrero en el que anunciaba que Magnus ya no tenía cáncer mientras recorría las calles de Bogotá regreso a casa y en el que invitaba a los conductores a hacer sonar sus bocinas como forma de celebración.

Artículos relacionados

El video se volvió viral rápidamente y llegó a medios internacionales que destacaron la tierna forma en la que Magnus fue celebrado. Por esta razón, Camilo decidió agradecer el apoyo con otro video en el que no pudo evitar romper en llanto.

¿Cómo reaccionó Camilo Triana a la viralidad de su video sobre el cáncer superado de Magnus?

Según comentó Camilo en este nuevo audiovisual, apenas hace unas horas se dio cuenta del alcance que había tenido la noticia de que Magnus había superado el cáncer y de todos los comentarios de internautas que compartieron sus experiencias con sus mascotas y esta enfermedad.

Artículos relacionados

En medio de lágrimas, el influenciador destacó que la historia de Magnus había llegado a países como Alemania, España, Brasil, Francia y Estados Unidos, entre otros, lo que para él representaba la enorme cantidad de personas que aman a los animales.

"Más allá de los números, más allá de la viralidad, más allá de todos los portales de noticias nacionales e internacionales, me tiene muy conmovido porque es como si todo el mundo se alineara para estar feliz por la noticia de que Magnus aún nos está acompañando y superó el cáncer. Pero, sobre todo, me conmueve que existan tantas personas que aman a los animales".

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Las llamativas fotografías de Bad Bunny en falda, así reaccionó Luisa Fernanda W Bad Bunny

Bad Bunny sorprende con un look de falda corta y genera reacciones; Luisa Fernanda W también opinó

Bad Bunny sorprendió al lucir un look con falda corta, aunque los usuarios no notaron un detalle importante en las fotos.

Isabella Ladera rompe el silencio sobre sus polémicas. Talento internacional

Isabella Ladera rompió el silencio sobre sus polémicas: “Quise dármelas de justiciera”

Isabella Ladera habló con sinceridad sobre las polémicas en redes sociales y dejó un mensaje de madurez y aceptación.

Así fue el mensaje con el que Valentina Ferrer conmovió a J Balvin después de su show Valentina Ferrer

Valentina Ferrer dedicó emotivo mensaje a J Balvin tras su concierto en Medellín

Valentina Ferrer no pudo asistir al concierto de J Balvin en Medellín, pero ha hecho todo lo posible por estar presente en todo el proceso.

Lo más superlike

J Balvin sorprendió al público al hablar abiertamente de su salud mental. J Balvin

J Balvin reveló a sus seguidores cómo está realmente su salud mental

Durante su presentación, J Balvin abrió su corazón y habló sin filtros sobre su salud mental, dejando claro cómo se siente realmente en esta etapa de su vida.

Muere el rapero Poorstacy: fans recuerdan su último mensaje en redes sociales Viral

Muere reconocido cantante a los 26 años: Esta fue la última publicación antes de fallecer

Ángela Aguilar llega al 37° Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar en el ojo del huracán tras gesto durante reciente concierto

Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef: salió a la luz inesperado audio que Claudia Bahamón le tenía guardado a Violeta Bergonzi

Sara Corrales sobre su embarazo Sara Corrales

Sara Corrales reveló los alimentos infaltables en su embarazo; estos son sus beneficios