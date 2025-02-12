Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Norma Nivia y Mateo Varela disfrutan un romántico viaje en un crucero: ¿cuál fue el destino?

Norma Nivia y Mateo Varela disfrutan de un romántico viaje en crucero en un lugar paradisíaco.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Norma Nivia y Mateo Varela comparten emotivas fotos de su viaje. (Foto: Canal RCN)

Norma Nivia y Mateo Varela, la pareja que se consolidó en medio de su participación de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, han mostrado varios detalles de lo que ha sido de su viaje y cómo disfrutan de uno de los cruceros más famosos del mundo.

¿Cuál es el lugar en el que celebran Norma Novia y Mateo Varela?

Compartieron algunas fotos de su viaje en Bonaire. Además, Norma Nivia publicó recientemente un par de imágenes en las que se le ve contenta sobre un barco, mientras de fondo se aprecia el majestuoso crucero.

La actriz lució una blusa blanca, falda azul y gafas negras, look que llamó la atención de sus seguidores, quienes comentaron sobre su belleza con mensajes como:

“Eres tan preciosa”, “Lo que falta por recorrer, todo lo bonito te mereces” o “¡Una postal espectacular! Esta bella mujer con ese paisaje de fondo y la canción”.

Para acompañar la publicación, decidió poner de fondo la canción de Karol G y Manu Chao, Viajando por el mundo que sin duda los usuarios comentaron que era la canción apropiada para la ocasión.

¿Por qué Norma Nivia y Mateo Varela están de celebración?

Este viaje se convierte en la cereza del pastel, ya que recientemente Norma compartió emotivas fotos del cumpleaños de Mateo, e incluso imágenes de él cuando era niño.

Así, este viaje no solo celebra su amor, sino también el primer cumpleaños de Mateo junto a la actriz, quien emocionada compartió con un emotivo mensaje de agradecimiento a la vida tras poner a Mateo en su vida.

“Hoy cumple años este hombre maravilloso que la vida puso en mi camino, eres luz mi amor, eres inspirador, amoroso, respetuoso, gracioso, simpático, inteligente, buen compañero, buen amigo, buen hijo, buen hermano, guapo, eres todo eso y muchas cosas más”, fueron parte de las palabras que publicó la actriz.

Y por supuesto que Mateo Varela reaccionó también con un cariñoso mensaje para ella en el que también le agradeció por llegar a su vida.

“Mi vida hermosa gracias por llegar y llenar mi camino de luz. Vamos a lograrlo todo y juntitos de la mano”, escribió.

