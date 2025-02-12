Macarena, hija menor de Tatán Mejía y Maleja Restrepo, sorprende al recrear audio viral de rap

Macarena, la hija menor de Tatán Mejía y Maleja Restrepo, se tomó las redes sociales luego de que se hiciera un video en el que recrea con su propia voz un audio de rap que se hizo viral hace un tiempo.

¿Macarena Mejía sorprende en redes al recrear un audio viral de rap junto a su familia?

El clip compartido en las historias de la cuenta de Instagram de Tatán Mejía, donde suma más de 2 millones de seguidores, rápidamente generó reacciones entre los seguidores de la pareja.

El deportista y la actriz y presentadora, quienes suelen realizar este tipo de contenidos de humor en sus redes sociales, y además comparten momentos junto a sus dos hijas, Guadalupe y Macarena.

En esta ocasión, se puede observar van en el carro familiar, en el que Tatán va manejando mientras Guadalupe es quien graba el video y le da una curiosa presentación a su hermana antes de recrear el audio viral.

“Ahora la concursante más fea de la noche Macarena Mejía con su rap”, dice la niña de 13 años.

La hija de Tatán Mejía y Maleja Restrepo sorprende con su flow en audio viral. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue el audio que recreo Macarena la hija de Tatán Mejía y Maleja Restrepo?

En las imágenes se puede ver a la pequeña de 8 años con unas gafas negras, con una saco azul de capota y con una gorra volteada en la parte de atrás de auto interpretando el audio.

Macarena con la seguridad que la caracteriza, comienza a interpretar un audio viral en el que aparece una niña con uniforme de colegio.

En la escena, su madre llega a casa y la menor rapeando, entre bromas y frases curiosas, le dice que con el uniforme parece “deforme”, entre otras expresiones que han hecho popular el video en redes sociales.

Por supuesto que lo que más llamó la atención de los usuarios no solo fue la canción de rap, sino que con su voz recreo a la perfección el famoso audio.

Los comentarios no se hicieron esperar y muchos usuarios elogiaron el talento de la pequeña, quien desde muy pequeña siempre se lleva las miradas en las redes de sus padres.