Lincoln Palomeque y Carolina Cruz se reúnen para celebrar a Matías: “Verte feliz, hijo hermoso”

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se reunieron por un motivo muy especial para su hijo mayor, Matías, en una celebración familiar.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Hijo de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque hizo la primera comunión
Lincoln Palomeque y Carolina Cruz compartieron un emotivo momento familiar juntos. (Foto: AFP y Freepik)

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se reunieron nuevamente por un motivo muy especial: en una celebración familiar y religiosa, su hijo mayor, Matías, recibió la primera comunión.

¿Carolina Cruz y Lincoln Palomeque celebraron juntos la primera comunión de su hijo Matías?

El reconocido actor Lincoln Palomeque compartió detalles de una celebración pequeña en la que estuvo su expareja, la presentadora Carolina Cruz.

Como se sabe, la pareja mantuvo una larga relación que terminó hace ya unos años, dejó como fruto de su amor a dos hijos: Matías, de 8 años, y Salvador, de 4.

Aunque la separación se concretó en 2022 no fue polémica ni mediática, y la pareja ha mantenido una cordial relación por los niños, así lo han dejado saber en diferentes entrevistas.

En esta ocasión Lincoln Palomeque fue el que decidió compartir en su cuenta de Instagram donde suma más de 4 millones de seguidores, una serie de fotografías en la que se puede apreciar los momentos que vivieron esta celebración religiosa que fue el pasado fin de semana.

Hijo de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque hizo la primera comunión
Lincoln Palomeque y Carolina Cruz compartieron un emotivo momento familiar juntos. (Foto: Canal RCN)

En la primera fotografía, Matías aparece con una sonrisa feliz tras recibir a Dios en su vida y posa junto a Lincoln. En otra imagen sorprendió al compartir a Carolina Cruz junto a sus dos hijos en una foto muy familiar.

Sin duda, en otra imagen Matías y Salvador aparecen juntos abrazados, y en otra se ve a los niños invitados a la celebración. Por supuesto, no podía faltar un asado, en el que se mostró la parrilla.

Hijo de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque hizo la primera comunión
Lincoln Palomeque y Carolina Cruz compartieron un emotivo momento familiar juntos. (Foto: AFP)

“Tu felicidad en tu carita hermosa lo dice todo, que más puedo pedir que tenerte y verte feliz hijo hermoso, Dios te lleva de la manito, nosotros te guiaremos y te cuidaremos con todas nuestras fuerzas, el asadito que querías lo hice con el mejor ingrediente, mi amor hacia ti hijo lindo, ¡te amamos!”

¿Cuáles fueron las reacciones tras las fotografías familiares de Lincoln Palomeque?

Lincoln, luego de compartir el carrusel de fotografías en su red social, rápidamente se llenó de ‘me gusta’ y cientos de comentarios, en los que los usuarios elogiaron su rol como padre, así como a la familia en general.

No faltaron quienes compararon al actor con el actual novio de la presentadora: “Eres más lindo que el piloto”.

Y es que, luego de su ruptura, Carolina Cruz mantiene una relación estable con Jamil Farah, mientras que a Lincoln Palomeque se le ha relacionado con varias mujeres, aunque no ha confirmado ninguna relación después de la presentadora.

 

