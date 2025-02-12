Sara Uribe estaría planeando ser madre por segunda vez: “me estoy antojando de la niña”

La reconocida empresaria y presentadora Sara Uribe sorprendió a sus cientos de seguidores al expresar sus intenciones de convertirse en madre por segunda vez luego de vivir una experiencia única durante su cumpleaños 35.

¿Por qué Sara Uribe quiere convertirse en madre de una niña?

El pasado 27 de noviembre Sara Uribe viajó a una paradisiaca isla en la costa colombiana para celebrar su cumpleaños 35 en compañía de sus padres y su hijo Jacobo, fruto de su relación con el exfutbolista Freddy Guarín, en donde disfrutó de varias comodidades que ofrecían en el lugar.

El padre de Jacobo es el exfutbolista Freddy Guarín / (Fotos del Canal RCN y AFP)

Sin embargo, tras pasar varios días en este lugar decidió viajar hacia Cartagena para hospedarse en un prestigioso hotel en compañía de su hijo y otra pequeña, con la que el menor ha estado compartiendo todo este tiempo.

Esta experiencia habría despertado en Sara Uribe sus deseos de convertirse en madre por segunda vez, pero esta vez de una niña para completar la parejita, pues con un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, lo dejó claro.

"Me les estoy antojando de la niña. Así me vería yo con dos hijos", escribió junto al video en el que se le ve caminando con ambos menores tomados de sus manos.

¿Sara Uribe tiene pareja sentimental?

Vale la pena destacar que hasta la fecha se desconoce si Sara Uribe tiene pareja sentimental, pues la empresaria siempre se ha mantenido al margen de su vida privada al no mencionar nada al respecto, e incluso llegar a despistar a sus seguidores con respuestas sueltas cada vez que la consultan al respecto.

Sara Uribe celebró sus 35 años. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, internautas no pierden la esperanza de que en algún momento la presentadora los sorprenda con la noticia de que está en una nueva relación sentimental y que, además, cumplirá su sueño de convertirse en madre una vez más.

Por lo pronto, Sara Uribe continúa disfrutando de la compañía de su pequeño hijo Jacobo con quien siempre viaja durante sus vacaciones para disfrutar de estas emocionantes experiencias paradisiacas.