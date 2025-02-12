Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
J Balvin reveló a sus seguidores cómo está realmente su salud mental

Durante su presentación, J Balvin abrió su corazón y habló sin filtros sobre su salud mental, dejando claro cómo se siente realmente en esta etapa de su vida.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
J Balvin sorprendió al público al hablar abiertamente de su salud mental.
J Balvin sorprendió al público al hablar abiertamente de su salud mental. Foto AFP/Angela Weiss

Después de protagonizar uno de los conciertos más grandes y comentados del año en Medellín, J Balvin volvió a ser el centro de atención, esta vez no por su música, sino por un mensaje profundo y humano sobre el cuidado de la salud mental.

El cantante participó en un encuentro dedicado al bienestar emocional, sorprendiendo a quienes esperaban verlo únicamente en su faceta musical.

¿Por qué J Balvin decidió hablar abiertamente sobre su salud mental?

Durante el conversatorio realizado en Medellín, el artista dejó de lado su rol de estrella internacional para mostrarse como un ser humano que, al igual que cualquier persona, enfrenta momentos difíciles.

 

Explicó que muchas veces las audiencias colocan a los artistas en un pedestal, olvidando que sienten, se frustran y necesitan ayuda.

Este escenario le permitió compartir que en algún momento sintió que su estabilidad emocional estaba en riesgo, pues más allá de la fama, la exposición constante y las exigencias de la industria habían puesto sobre él una presión inmensa.

¿Qué herramientas ha utilizado J Balvin para superar sus momentos difíciles?

Uno de los puntos más profundos del encuentro fue cuando habló de las estrategias personales que ha adoptado para reconstruir su equilibrio emocional como la meditación que se convirtió en una de sus principales aliadas, no solo como práctica espiritual, sino como una forma de ordenar sus pensamientos, calmar la ansiedad y recuperar el control en medio de la incertidumbre.

J Balvin mostró una faceta personal que pocas veces comparte en tarima.
J Balvin mostró una faceta personal que pocas veces comparte en tarima. (Foto AFP: Julie Sebadelha).

También resaltó la importancia de estar acompañado por personas que representan un refugio, para él, su familia ha sido ese núcleo amoroso y estable que le recuerda quién es más allá de los escenarios.

El espacio en el que participó incluyó actividades como ejercicios de respiración, intervenciones musicales y reflexiones colectivas, todas pensadas para quienes han vivido episodios de angustia o depresión y buscan un acompañamiento respetuoso y compasivo.

¿Cómo reaccionó J Balvin ante el apoyo del público paisa?

Tras el evento, el cantante acudió a sus redes sociales para agradecer la energía que recibió en Medellín durante su reciente concierto.

J Balvin se sinceró tras su concierto en Medellín
J Balvin compartió un emotivo mensaje tras concierto en Medellín. (AFP: Jaime SALDARRIAGA)

Y afirmó que este respaldo es uno de los motores que lo impulsa a seguir trabajando en su bienestar, consciente de que su voz tiene un impacto significativo y que compartir su proceso puede inspirar a otros a buscar ayuda y a hablar sin miedo sobre salud mental.

