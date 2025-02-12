Luis Alfonso compartió cómo luce su "arbolito montañero" para navidad

Luis Alfonso dejó ver cómo quedó el árbol de Navidad que decorará su hogar este año, fiel a sus raíces paisas, apostó por un estilo que combina tradición, sencillez y un toque montañero que lo caracteriza.

¿Cómo mostró Luis Alfonso su espíritu navideño?

Aunque no armó el árbol en sus historias, Luis Alfonso sí quiso compartir con sus seguidores el resultado final, destacando cada detalle que le dio ese toque cálido y familiar.

El cantante apareció al lado de su hijo menor, quien se convirtió en el protagonista mostrando el árbol decorado con luces, sombreros, herraduras de caballo y lazos que para el artista evoca un espacio sagrado para la unión familiar.

¿Cuál fue el toque montañero que tanto llamó la atención en el árbol de Luis Alfonso?

Luis Alfonso ha construido una imagen sólida alrededor de su identidad paisa y montañera, y su Navidad no podía quedar por fuera de ese sello personal.

Luis Alfonso mostró su arbolito y un momentico con su hijo menor. Foto: Buen Día, Colombia

En la decoración se destacaron elementos rústicos, tejidos artesanales y adornos que evocan la vida en el campo, mezclados con motivos navideños que le dieron un aspecto acogedor y auténtico.

Muchos seguidores destacaron que la decoración reflejaba exactamente lo que él proyecta en su música y su personalidad.

¿Cómo reaccionaron los seguidores a las historias de Luis Alfonso?

La presencia del hijo menor de Luis Alfonso fue, sin duda, uno de los elementos más comentados y aunque no se mostró el proceso de armar el árbol, sí se sintió la intención de compartir un instante familiar.

Así recibió la Navidad Luis Alfonso desde casa. Foto AFP/Jason Koerner

Con este adelanto navideño, Luis Alfonso deja claro que diciembre es un mes para celebrar en familia, honrar las tradiciones y darle un espacio especial a los pequeños momentos de esta época del año.