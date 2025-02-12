El profe Montoya dedicó mensaje a J Balvin tras invitarlo a su concierto y así reaccionó el cantante

El pasado 29 de noviembre, el estadio Atanasio Girardot de Medellín fue escenario del esperado concierto de J Balvin que se volvió viral no solo por los invitados que tuvo el show del cantante paisa sino que por un motivo más allá de la música.

¿Qué ocurrió entre J Balvin y el profe Montoya en Medellín?

J Balvin, el reconocido reguetonero, recibió a un invitado muy especial: Luis Fernando Montoya, el exentrenador de fútbol y símbolo de resiliencia en Colombia.

Montoya, mundialmente recordado por su trabajo con el equipo del Once Caldas y por la tragedia que lo dejó en silla de ruedas hace más de 15 años, asistió por primera vez a un concierto en vivo, aceptando la invitación de J Balvin.

El encuentro quedó registrado en fotografías y videos que se compartieron de inmediato en redes sociales. Tras el evento, el profe Montoya compartió unas emotivas palabras para el artista.

El exentrenador Montoya asistió al concierto de J Balvin en Medellín y compartió un emotivo mensaje. (Foto: AFP)

En las imágenes se le ve al profe Montoya junto a J Balvin y con palabras de agradecimiento compartió la publicación que ya suma cientos de ‘me gustas’ y miles de comentarios positivos tras el encuentro.

¿Cuáles fueron las palabras del profe Montoya tras el concierto de J Balvin?

Para expresar su agradecimiento el profe Montoya escribió: “Gracias José @jbalvin por la invitación. Fue un honor estar presente disfrutando del show”.

Además, dejó claro que le gustó el evento y compartió lo que piensa del cantante paisa: “Felicitaciones por el concierto tan increíble, por la gran persona que eres y por todo lo que has logrado. Todo fue un éxito”.

Las reacciones no se hicieron esperar; Mario Yepes y el Pibe Valderrama comentaron la publicación, al igual que el propio J Balvin quien respondió con: “Te quiero, te admiro sos un maestro de vida”.

El artista y ya había compartido la visita en sus historias de Instagram, en el que dejo ver su emoción y gratitud: “Con esto yo ya tengo energía. Tengo la mejor visita. Nos trajo toda la motivación y toda la energía. Primer concierto en su vida, lo pude sacar. ¡Gracias, gracias!”, publicó.

La historia del profe Montoya está marcada por un lamentable evento ocurrido el 22 de diciembre de 2004, cuando fue víctima de un asalto que lo dejó con una lesión permanente en la columna.