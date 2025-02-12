Rosalía deslumbra en su visita a Sudamérica y conquista una de las maravillas del mundo moderno

Brasil se llenó de color y música con la llegada de Rosalía. La cantante española deslumbró a sus seguidores en un viaje que combinó cultura, paisajes y momentos inolvidables.

Rosalía promociona su cuarto álbum por Sudamérica. (Foto Dimitrios Kambouris/AFP)

¿Por qué está de visita Rosalía en Brasil?

La artista se dejó ver disfrutando de la calidez de las playas, la gastronomía local y la energía vibrante de Rio de Janeiro.

Su paso por Sudamérica se enmarca en la promoción de Lux, su cuarto álbum, lanzado el 7 de noviembre y que ya ha recibido una gran acogida por parte de sus seguidores.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Rosalía compartió un feed con fotografías de su experiencia en Brasil.

En las imágenes se le aprecia degustando bebidas típicas, probando la comida brasileña y visitando lugares emblemáticos como el Cristo Redentor, una de las maravillas del mundo moderno.

La publicación se convirtió en un reflejo de la manera en que conecta con cada cultura que visita y con los seguidores que acumula alrededor del mundo.

La artista no solo se limitó a mostrar paisajes, sino que transmitió la esencia de cada lugar. Su paso por el Cristo Redentor fue uno de los momentos más destacados por los internautas.

¿Rosalía estuvo en Argentina?

Antes de llegar a Brasil, Rosalía estuvo en Argentina junto al rapero Trueno, quien la invitó a la mítica cancha de La Bombonera. Allí compartieron mates y vivieron la pasión futbolera en primera persona.

Estos momentos, sumados a su paso por Brasil, forman parte de la gira de promoción de Lux, un álbum que ya se perfila como uno de los más importantes de su carrera.

La visita de Rosalía a Sudamérica dejó claro que su música no solo conquista escenarios, también se nutre de experiencias y vivencias que comparte con sus seguidores.

Entre playas, estadios y monumentos, la artista reafirmó su lugar como una de las voces más influyentes de la música actual, llevando su esencia a cada rincón que pisa.