La Segura emociona a sus seguidores junto a su hijo Lucca: “Tiene más vida social que la mamá”

La Segura comparte un tierno momento con Lucca y revela con humor cómo su hijo disfruta más la vida social.

La Segura enternece las redes sociales.
La Segura sube tierno video con Lucca y generá una ola de reacciones. (Foto del bebé Freepik) (Foto de La Segura Canal RCN)

Las redes sociales se llenaron de emoción con la más reciente publicación de La Segura.

La Segura dice que Lucca es muy sociable.
La Segura sorprende al confesar que Lucca es más sociable que ella. (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió La Segura junto a su hijo Lucca?

La influenciadora colombiana compartió un video que rápidamente se convirtió en tema de conversación por la naturalidad y dulzura que transmitió junto a su hijo Lucca.

En las imágenes, La Segura aparece vestida de rosado mientras sostiene al pequeño en sus brazos.

Con tono alegre comentó que era un día de mucho trabajo, mientras Lucca, relajado y tranquilo, miraba a la cámara.

La escena generó una ola de comentarios de cariño por parte de sus seguidores.

“Lucca tiene más vida social que la mamá”, expresó La Segura en su publicación.

La comunidad digital resaltó la serenidad de Lucca y la alegría de ver a La Segura disfrutando de su maternidad.

Además, la influenciadora confesó que su hijo es un niño muy sociable, que se la lleva bien con todo el mundo y que incluso tiene más vida social que ella, pues vive feliz y tranquilo en cada encuentro.

¿Por qué La Segura estuvo en recuperación?

Este episodio llega en medio de un proceso especial para La Segura, quien recientemente atravesó una recuperación tras someterse a una intervención estética.

Durante semanas compartió con sus seguidores los cuidados y la disciplina que implicó la recuperación, mostrando tanto los avances como las dificultades.

La aparición de La Segura junto a Lucca no solo enternece, también refleja un nuevo capítulo en su vida.

Después de enfrentar la recuperación con paciencia y constancia, mostrar a su hijo en un ambiente tan relajado es una manera de transmitir gratitud.

Con este video, la influenciadora reafirma que la maternidad y el autocuidado pueden ir de la mano, y que la belleza de los pequeños instantes familiares es tan poderosa como cualquier logro personal.

Cada publicación se convierte en un espacio para compartir no solo su faceta como influenciadora, sino también como madre y mujer que atraviesa procesos personales.

La Segura se recuperó tras una intervención estética.
Lucca, el hijo de La Segura, nació este año. (Foto Canal RCN)
