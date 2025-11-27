Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Liendra sorprendió a sus seguidores al aparecer junto a una leyenda viva del deporte colombiano

La Liendra sorprendió a sus seguidores al aparecer junto a una leyenda del BMX que marcó la historia del deporte colombiano.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Liendra aparece junto a medallista olímpica.
La Liendra sorprende al posar junto a importante deportista colombiana. (Foto de la medalla Freepik) (Foto de La Liendra Canal RCN)

La Liendra, influenciador y exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, generó revuelo entre sus seguidores al compartir un momento que mezcla admiración, ternura y sorpresa.

La Liendra emociona a sus seguidores.
La Liendra emociona a sus seguidores con una foto junto a la medallista olímpica Mariana Pajón. (Foto de Mariana Pajón Cris Bouroncle/AFP) (Foto de La Liendra Canal RCN)

¿Junto a qué leyenda del deporte colombiano posó La Liendra?

Durante un torneo de pádel, el creador de contenido posó junto a Mariana Pajón, la bicampeona olímpica que hoy atraviesa una de las etapas más especiales de su vida: su embarazo.

La fotografía, publicada en redes sociales mostró la amistad entre ambos y la admiración que La Liendra siente por Mariana.

En la imagen se aprecia a ambos dentro de la cancha de pádel, compartiendo sonrisas y tratándose como verdaderos campeones.

¿Cuántos hijos tiene Mariana Pajón?

Mariana, considerada la reina del BMX y una de las deportistas más laureadas de Colombia, anunció meses atrás que espera a su primer hijo junto a su esposo, el también ciclista Vincent Pelluard.

Su embarazo ha sido celebrado por la comunidad deportiva y por miles de fanáticos que ven en ella un ejemplo de disciplina.

Más allá de este encuentro, La Liendra continúa consolidando su carrera con proyectos audiovisuales serios.

Su documental sobre la tragedia de Armero ya supera los tres millones de reproducciones en YouTube, un logro que demuestra su capacidad para abordar temas sensibles y generar impacto más allá del entretenimiento.

Su paso por La Casa de los Famosos Colombia también marcó un capítulo importante en su trayectoria.

Allí mostró una faceta distinta, enfrentando la convivencia y los retos de la exposición televisiva, lo que le permitió ampliar su alcance y reforzar su imagen como figura versátil.

La fotografía en la cancha de pádel se convirtió en un símbolo de respeto mutuo y de cómo la cultura digital y el deporte pueden encontrarse para emocionar y dejar huella en la memoria colectiva.

Con este tipo de momentos, La Liendra reafirma su capacidad de conectar con historias que reflejan esfuerzo, disciplina y humanidad.

Su encuentro con una figura emblemática del deporte colombiano como Mariana Pajón, muestra la capacidad de La Liendra de estar en constante búsqueda de nuevos escenarios para generar contenido.

La Liendra se encontró con Mariana Pajón.
La Liendra se encontró con Mariana Pajón durante un torneo de padel. (Foto de Mariana Pajón Jeff Pachoud/AFP) (Foto de La Liendra Canal RCN)
